Trabajar pasados los 70; "soy feliz en la consulta, hasta que el cuerpo aguante yo seguiré"

El psiquiatra Josep Ollé tiene 72 años y continúa en activo. Lejos de pensar en la jubilación, sigue dedicándose a su profesión porque, según sus propias palabras, le gusta lo que hace y le permite seguir conectado con la actualidad.

Actualmente, compagina su consulta con una colaboración en un servicio especializado de atención a personas mayores que sufren maltrato, y ejerce como representante de la gente mayor del Baix Llobregat en el Consell General de la Gent Gran de Catalunya.

Vive en Torrelles de Llobregat, y en sus palabras denota la felicidad de continuar con su trabajo. Estudió en la universidad en la década de los 70. Han pasado más de 50 años y no ha perdido ni un ápice de su ilusión por su gran pasión: la psiquiatría.

Su principal motivación es poder aportar los conocimientos acumulados durante sus 50 años de trayectoria profesional. Esta decisión, sin embargo, genera quejas en su entorno más cercano: "La familia se queja", admite Ollé, explicando que le piden que baje el ritmo. A pesar de ello, tiene claro su propósito: "El día que me jubilé pensé: 'no me quedaré en casa'".

Ollé alerta de la influencia americana en los nuevos profesionales y reivindica la tradición europea en la psiquiatría

Ollé también reflexiona sobre el relevo generacional en su campo y aboga por recuperar la dinámica en la que los profesionales sénior transmiten su saber y experiencia a los más jóvenes, un modelo que considera que se ha perdido.

El psiquiatra se muestra muy crítico con las nuevas generaciones de psicólogos y psiquiatras, a quienes ve "muy condicionados por lo que viene de Estados Unidos". Critica que la psiquiatría actual se base en el concepto de "trastorno mental" que, en su opinión, es "un concepto placebo que científicamente no se sostiene por ningún lado".

Según Ollé, este enfoque ha provocado que materias fundamentales como la psicopatología ocupen un lugar secundario en la formación actual. Además, lamenta que se haya abandonado el legado de la psiquiatría europea: "La formación actual olvida totalmente la gran tradición psiquiátrica europea, la de Alemania, Francia, Italia e Inglaterra. Este es un gran problema".

La formación actual olvida totalmente la gran tradición psiquiátrica europea. Para mi es un error" Josep Ollè Psiquiatra en activo a sus 72 años

Josep Ollé no se pone fecha de caducidad y asegura que piensa continuar trabajando "hasta que el cuerpo aguante". Su labor, especialmente con personas mayores maltratadas, cobra un sentido especial, ya que un interlocutor de su misma generación puede generar una mayor confianza en las víctimas.