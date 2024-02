El tétanos no está erradicado en nuestro país

Estás al día de la vacuna del tétanos? Tienes la pauta de inmunización completa? La mayoría de la gente no lo sabe. Por eso, ante la duda, en los hospitales ponen una dosis de recordatorio cada vez que se encuentran con una herida susceptible de contraer la infección.

Es esta toxina la que ataca el sistema nervioso y provoca los síntomas del tétanos, una enfermedad que, si no se coge a tiempo, puede causar complicaciones muy serias, espasmos, rigideces musculares graves y, indirectamente, incluso la muerte.El docto Pedro Castro del Área de Cuidados intensivos del Hospital Clínico , advierte que el tétanos no está erradicado ni se conseguirá erradicar nunca, porque las esporas de la bacteria están por todas partes, incluyendo las heces y el suelo. "El tétanos no es un problema en los países con más recursos. En España en el 2022 solo hubo cinco casos", aclara. "Pero en los países con menos recursos sanitarios, como las regiones subsaharianas y en el sudeste asiático, el tétanos causa la muerte de unas 80.000 personas cada año".

El riesgo está siempre

El 10?% de las personas sanas pueden tener la bacteria residente en las tripas. Se reproduce por esporas (que son muy resistentes) y, si reúne las condiciones de ambiente sucio y sin oxígeno, es cuando produce la toxina. "Si la herida es sucia, tiene tejido muerto o ha estado tiempo sin curarse, constituirá el medio ideal para que la espora dé lugar a la bacteria madura, capaz de producir la toxina tetánica", explica el doctor. "El tétanos solo lo vemos en gente que no está completamente vacunada .

Las tres primeras dosis de la vacuna antitetánica se ponen en los primeros años de vida y, en total, hasta los 14, se ponen cinco, y ya se considerará la pauta completa. La inmunidad, pero, se va perdiendo y a partir de los 65 años hay que administrar un recordatorio en caso de accidente. "Cuando no sabes si tienes la pauta completa o no recuerdas cuando te pusieron la última dosis, si tienes una herida potencialmente tetanígena te vacunarán por si acaso, o te pondrán una dosis de gammaglobulina antitetánica, que ya contiene los anticuerpos", añade Castro.



Qué te pasa si desarrollas el tétanos

Entre que nos hacemos la herida y se desarrolla la enfermedad, de media, acostumbra a pasar una semana. "Tardará más o menos días, según la proximidad de la herida al cerebro y a la médula espinal, que es donde irá la toxina a través de los nervios motores", especifica el especialista. "En la forma más frecuente, el tétanos generalizado, el paciente empieza a tener espasmos musculares".

La toxina tetánica impide que los músculos se vuelvan a relajar después de la contracción. La más habitual es el llamada trismo mandibular, por el cual el paciente no puede abrir la boca porque tiene la musculatura agarrotada . Entonces, la enfermedad progresa hacia un agarrotamiento de la musculatura del cuello y el tronco. "Es muy doloroso, al paciente le cuesta hablar, le cuesta respirar, se le altera la presión arterial y el ritmo cardíaco", describe el doctor. "El principal problema de esto es la dificultad para respirar, que, si se contrae la musculatura de la laringe puede derivar en una parada cardiorespiratoria y la muerte del paciente en caso de no recibir tratamiento de apoyo".



El tétanos no tiene tratamiento curativo, tienes que pasar las 4-6 semanas de enfermedad



Como que el tétanos no tiene un tratamiento curativo que revierta la enfermedad, el paciente tiene que pasar el curso completo de 4-6 semanas, recibiendo tratamiento de apoyo a la Unidad de Cuidados intensivos: ventilación mecánica, relajantes musculares y otros medicamentos para evitar los espasmos, control de la presión arterial y, finalmente, vacunar el paciente y atacar la toxina que todavía no ha llegado a actuar, mediante gammaglobulina cargada de anticuerpos. También hay que ocuparse de limpiar bien la herida y eliminar la bacteria con antibiótico para que no produzca más toxina.

La mortalidad, en países con buenos sistemas sanitarios, no llega al 20%, a pesar de que en otras regiones del mundo supera el 50%. "En nuestro país lo vemos sobre todo en gente de edad avanzada que ha ido perdiendo la inmunidad, y también en personas no vacunadas", apunta el experto del Clínico.