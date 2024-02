El tabú de ser mujer y calva

Perder el pelo es algo que no agrada a hombres ni a mujeres, pero en el caso de estas últimas adquiere unas implicaciones específicas por el sentido que ha dado la cultura al pelo femenino. Tanto es así que las mujeres calvas no suelen existir ni siquiera en la publicidad de centros, clínicas o tratamientos contra la alopecia. Hay un estereotipo y un canon de lo que se entiende que es una mujer y está asociado a un cabello largo y frondoso. Por eso hay a veces incluso una sensación de pérdida de feminidad y puede convertirse en un duelo con su propia imagen Los efectos de esta falta de visibilidad y estigma sobre las mujeres calvas cristalizan en todos los ámbitos de la vida. Teresa, mujer con alopécia nos cuenta que “la alopecia femenina es invisible, como tantas cosas que nos ocurren a las mujeres. Hay algunas a las que han despedido o que les han pedido que se pinten las cejas para trabajar”, muchas otras mujeres han decidido dar el paso y salir a calle como más a gusto se encuentran, aunque eso implique visibilizar su calvicie y en muchas ocasiones ser confundidas con personas enfermas y bajo tratamiento por cáncer el objetivo no es convertir en exigencia que las mujeres no se oculten, sino que estén bien consigo mismas: “La libertad de las mujeres con alopecia está en no sentir que llevan una peluca como si fuera una muleta sin la que no pueden vivir, en que no les limite en que puedan dedicarse a lo que quieran con o sin peluca” .

La alopecia está normalizada en hombres pero que apenas se nombra ni se ve en mujeres. No es que no exista: los datos disponibles apuntan a que es algo que pueden sufrir hasta un 30% de las mujeres en algún momento de su vida. Pero el tabú y el estigma que recae sobre la calvicie femenina tiene profundas consecuencias para la salud mental, sentimientos de vergüenza o falta de autoestima que convierten la autoaceptación en un auténtico desafío y la ocultación es vista como el único camino posible.

Existen muchos tipos de alopecia

Es una enfermedad autoinmune:Es un cuadro en el que el cuerpo se ataca a sí mismo, a los folículos pilosos, y hace caer el pelo. La puede padecer hasta el 2% de la población. Este tipo de alopecia suele iniciarse con zonas despobladas de cabello y evolucionar hacia una pérdida total.

A Pelo, es una asociación de apoyo a “pelonas” creada en 2017 en Barcelona. Apoyan, visibilizan, informan y quedan para compartir https://apeloalopecia.wixsite.com/apelo