Roger Padrós participa en el Benidorm Fest amb "El Temps"

Roger Padrós es uno de los 16 artistas que participarán en el Benidorm Fest 2024 con un tema escrito en catalán llamado "El Temps". Tiene 26 años, un álbum publicado con canciones tanto en español como en catalán y una prometedora carrera por delante en cuyo horizonte se dibuja ahora el festival, la puerta para representarnos en la próxima edición de Eurovisión. ¿Será él quien vuelve a Malmö y suceda a Blanca Paloma?. Cantante, compositor y pianista, la pasión de Roger Padrós por la música nació cuando era muy pequeño. Lleva tocando el piano desde los cinco años, cuando sus padres decidieron apuntarle a clases, y el instrumento le acompaña desde entonces, ya sea sobre el escenario o en la portada de su último disco, La Vida és Millor. "Canto para no perderme, cada nota me lleva a donde empecé, como un grito que llena todos mis silencios y me ayuda a entender qué es la libertad", asegura Roger

Así es "El Temps"

Por segundo año consecutivo, el catalán vuelve a tener presencia en el Benidorm Fest. Primero sonó de la mano de Siderland con "Que Esclati Tot" y ahora, en la tercera edición, con Roger Padrós y su "El Temps". La propuesta está escrita y producida por el propio artista justo a Joel Condal. La canción de Roger es una balada pop acompañada por un piano que se escucha en segundo plano. La propuesta gira entorno al tiempo y pone la mirada en las parejas que llevan toda su vida juntas. Ese amor que tienen nuestros padres o nuestros abuelos. El participante del Benidorm Fest explica que esas relaciones erosionan y se fortalecen a partes iguales y donde la falta de comunicación y el amor incondicional se mezclan de manera singular y al mismo tiempo familiar. "Al final, no es el tiempo el que no nos aleja sino nosotros mismos", concluye.