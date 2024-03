Ramón Carbonell, ganadero: "He tenido que sacrificar animales, no había otra solución"

Por culpa de la sequía, este año varios ganaderos de El Ripollès no harán la trashumancia debido a que no tienen ni comida ni agua. Algunos de ellos, que han tenido que sacrificar ganado para reducir sus costes, indican que la administración no les da apoyo.

Sacrificar el ganado: una alternativa dolorosa

La ganadería lleva bastante tiempo denunciando esta situación y ganaderos que llevan 50 años haciendo la trashumancia, este año no la han podido hacer y se han visto obligados a sacrificar parte de su ganado en cuanto han visto que no podían pagar la comida de los animales.





La sequía ha provocado que en los campos ripolleses no crezca hierba





La sequía ha provocado que en los campos ripolleses no crezca hierba y los ganaderos se vean obligados a comprar los forrajes en Francia a un precio muy por encima del que lo compraban antes. "Estoy pagando más de 100 euros por una bala redonda de forraje y necesito cada día unas doce o trece. Esto es insostenible", explica Ramón Carbonell, ganadero en Ribes de Freser.









La aseguradora no se hace cargo

Los ganaderos contrataron en 2023 un seguro de pérdida de pastos por sequía a la compañía Agroseguro, pero esta les ha descartado como siniestros.

"La aseguradora nos ha dicho que no ha habido sequía y no nos han dado ni un duro"

Según Unió de Pagesos, el sindicato mayoritario del campo catalán,Agroseguro solamente indemnizará en el Alto Ampurdán, el Bajo Ampurdán, la Cerdaña y el Bajo Ripollès, pero el Alto Ripollès ha quedado excluido. Los ganaderos de la zona están tirando de ahorros para poder sostener la situación, pero poco a poco van perdiendo el patrimonio que heredaron de sus antepasados y no se muestran optimistas de cara al futuro del sector.