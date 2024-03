Puigdemont anuncia que será el candidato de Junts a las elecciones catalanas

El expresidente de la Generalitat ha comparecido en Elna, Francia, para presentar su candidatura por Junts para las próximas elecciones en Cataluña, que se celebrarán el 12 de mayo.

"No os puedo explicar lo que siento por estar aquí, hace una semana no pensaba estar aquí. Estamos en casa y no es una manera forzada de decirlo, nos sentimos de corazón" comenzaba diciendo.

"Todos sabéis que tendremos que ir a las urnas los catalanes, son unas elecciones importantes por lo mucho que importa a nuestro futuro. Creo que las europeas y las catalanas se podían haber hecho juntas" decía.

Ha explicado que tenía previsto encabezar las listas del Parlamento Europeo. Una decisión que hoy mismo cambia.

"Es un calendario que nos obliga a tomar decisiones precipitadas en poco tiempo. Por eso comparezco ante vosotros he decidido presentarme a las elecciones catalanas" sentenciaba.

Su partido había alimentado estos últimos días la posibilidad de que Puigdemont encabezara la candidatura, y él mismo se mostró convencido de que podría estar en Cataluña para el debate de investidura.

