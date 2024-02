Protesta ante el Parlament por sus conclusiones sobre el Covid en las residencias de Cataluña

Usuarios de geriátricos y familiares de víctimas del Covid-19 en las residencias de Cataluña se concentrarán este miércoles ante el Parlament para protestar por las conclusiones del grupo de trabajo de la Cámara catalana sobre el impacto de la pandemia en los geriátricos. La movilización de este 14 de febrero, convocada por la Coordinadora de Familiares de Residencias 5+1, pretende expresar así su rechazo a las conclusiones del Grupo de Trabajo de Análisis del Impacto de la Covid-19 en Residencias, aprobado el mes pasado con los votos a favor de ERC, Junts per Catalunya y el PSC, partidos que estaban al frente de la Generalitat ,los dos primeros, y del Gobierno socialista cuando ocurrieron los hechos.



"Es mentira" Este grupo de familiares de víctimas del Covid denuncian que algunas de las conclusiones del grupo de trabajo del Parlament catalán son "mentira", puesto que, por ejemplo, "no se corresponden con lo que pasó durante la primera ola de la pandemia". Una etapa en la cual fallecieron unas 4.000 personas en estos centros.



La entidad tilda de falso que se diga que "las derivaciones de los residentes al sistema hospitalario se tomaron siguiendo criterios médicos", ya que hasta mediados de abril de 2020 fueron "excluidos, discriminados por razón de edad y del lugar donde vivían".



Fallecidos sin ser derivados al hospital

María José Carcelén dice que "entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2020, el 71,82% de los residentes fallecieron sin ser derivados a un hospital, lo que es muy significativo y demuestra la exclusión sanitaria que sufrieron, ya que en circunstancias normales no se llegaría ni al 20%", destaca. La Coordinadora Residencias 5+1 también dice que el diagnóstico debía lograr que "hubiera propuestas concretas de cambio de modelo residencial, no sólo generalidades, como han hecho en varias resoluciones que no han servido para nada".

A su juicio, se ha querido "blanquear" lo ocurrido en dichos centros en aquellas fechas.