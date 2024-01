Ni paqui, ni chino: supermercado. La campaña que quiere acabar con el microracismo

"Voy al paki a comprar cervezas" o "en el chino seguro que lo encuentro" son frases que hemos oído miles de veces, pero "Tengo Nombre" busca concienciar a las personas sobre que llamar a un bazar de determinada forma, debido a la raza de su dueño, es una actitud racista, por muy común que sea esta expresión, lo correcto es llamarles bazares, supermercados o ultramarinos. Acabar con las malas costumbres es fundamental para transformar a la sociedad en positivo, por lo que este proyecto empieza por "las cosas pequeñas"y más sencillas de cambiar: llamar las cosas por su nombre. Dos estudiantes de Brother Barcelona, escuela de creatividad, han creado una iniciativa en contra de los microrracismos más habituales de nuestro día a día. A través de carteles colgados por la ciudad, Tengo Nombre lucha para evitar caer en expresiones racistas como llamar al bazar “chino” o “paqui”. La escuela de Brother Barcelona, planteó un brief a sus alumnos donde pedía buscar una problemática de nuestra sociedad, donde la exclusión estuviera presente, para darle solución. Laia Sánchez y Àlex Porras se fijaron en una expresión muy común en nuestro país; llamarle a los bazares, supermercados o ultramarinos por la raza de la persona propietaria. Durante las investigaciones para el proyecto, se dieron cuenta del racismo que esto implicaba y del reduccionismo que es presuponer la nacionalidad de alguien solo por su aspecto físico o el tipo de negocio que regenta. A partir de este insight, hicieron una serie de carteles dándole nombre a los propietarios y ofreciendo alternativas correctas para llamar a estos lugares. Finalmente, crearon una cuenta de Instagram llamada @tengonombre_ donde exponía esta problemática y le daba solución. En cuestión de días, la cuenta se ha viralizado y muchos usuarios han empezado a compartir esta iniciativa.Por ello, Sánchez y Porras crearon una serie de carteles donde se pueden leer mensajes como «No soy ‘el chino’. Me puede llamar Bao Yang, o también: Bazar, ultramarino, colmado, alimentación», o «No soy ‘el paki’. Me puedes llamar Syed».