El pago del equipaje de mano indigna a los pasajeros de avión

El precio final del billete de avión no siempre incluye el coste del equipaje de mano que llevamos a bordo. El tamaño y peso admitido en cabina depende de cada compañía aérea: descubre cuáles son las medidas de las maletas en cabina que admite cada línea aérea, y atento, porque hay compañías que en determinadas tarifas cobran un suplemento por llevar el equipaje en cabina.

¿Cuál es el tamaño de las maletas para avión?

Desde hace años se han ido reduciendo las medidas del equipaje de mano de las compañías aéreasbasándose en las nuevas recomendaciones de IATA conocidas como Cabin OK.

IATA, la asociación internacional de transporte aéreo, consultó a Boeing y Airbus sobre las medidas más recomendables en los aviones más habituales, y a partir de su respuesta, emitió una recomendación "oficial": no exceder de 55 x 35 x 20 cm, ruedas, asas y bolsillos incluidos.

Medidas propuestas por IATA para maletas de cabina

Esta propuesta responde a las dimensiones ideales para el mejor aprovechamiento del espacio de cabina, de forma que todos los pasajeros tengan la posibilidad de volar con su equipaje de mano a bordo. Sin embargo, la recomendación de IATA quedó en eso, en una simple propuesta. Lo cierto es que no hay una medida estándar aceptada por todas las aerolíneas. Son similares, pero no todas iguales, y si tu maleta excede las medidas que admite la compañía con la que vas a volar, puede ocurrir que no tengas más remedio que facturarla y que te cobren la tarifa correspondiente, como sucede en especial con compañías aéreas low cost o de bajo coste.

¿Qué dice la Ley?

La Ley de Navegación Aérea indica que el transporte del equipaje está incluido de forma gratuita en el precio del billete. El problema es que este equipaje tiene el límite de peso y volumen que fije cada compañía aérea y algunas ponen unos límites claramente insuficientes para el equipaje de mano. Además, también se pueden llevar en cabina gratis objetos y bultos de mano personales a los que la ley ni siquiera considera equipaje, así como los objetos adquiridos en las tiendas de los aeropuertos.

OCU considera una práctica abusivaque algunas compañías aéreas cobren un suplemento por el equipaje de mano, porque, en la práctica, el precio final del billete no siempre incluye el transporte gratuito de una maleta de cabina pequeña (como la recomendada por IATA de 55 x 35 x 20 cm), especialmente en las tarifas más económicas de algunas compañías, pensadas para viajar con lo puesto, sin facturar maletas, pero con el equipaje de mano necesario. Para terminar con esta incertidumbre, desde OCU piden que se definan unas medidas mínimas de equipaje de mano comunes para todas las aerolíneas.

Mientras tanto, como el tamaño y peso admitidos en cabina dependen de cada compañía e incluso de cada ruta, te recomiendan medir y pesar la maleta de cabina y comprobar que no supera las medidas indicadas al hacer la reserva. Si la maleta de cabina excede las medidas admitidas, la compañía puede obligar a facturarla para que vaya en la bodega y casi siempre te tocará pagar una tarifa más alta que si la hubieras facturado previamente online al comprar el billete de avión.

Límites de tamaño para maletas de cabina

En general, las compañías aéreas son ligeramente más generosas que IATA con las dimensiones, aunque está bien saber que si tu maleta mide 55 x 35 x 20 la admitirán en todas las compañías. La única salvedad es Qatar Airways (50x37x25), que, aunque en su conjunto supera las medidas recomendadas (112 cm frente a los 110 de IATA), las organiza de una manera diferente.

El peso de la maleta también importa

No solo las medidas cuentan, también hay que prestar atención al peso y de hecho la limitación por peso en el equipaje de mano puede ser incluso más restrictiva.

Antes el peso total de la maleta estaba limitado en la mayoría de los casos a 8 kg , y lo que deja poco margen para el equipaje teniendo en cuenta que una maleta puede pesar unos 3 kg: siguen manteniendo ese límite Alitalia, Brussels Airlines, Eurowings, Finnair, Lufthansa, Swiss Air y Turkish.

, y lo que deja poco margen para el equipaje teniendo en cuenta que una maleta puede pesar unos 3 kg: Otras incluso lo rebajan a 7 kg (Qatar Airways y Emirates).

La mayoría de las líneas aéreas han aumentado este límite y aceptan hasta 10 kg o incluso 23 kg (British Airways), aunque Air France, Finnair, KLM y Transavia, calculan el peso del segundo bulto (bolso de mano) en el cómputo de peso total.

Estas condiciones son las de la tarifa más económica, los populares vuelos low cost. Si se viaja con tarifas de turista superiores o en business, las condiciones de peso y numero de bultos suelen ser más generosas.

En cuanto al equipaje facturado, recuerda que hay una limitación máxima de 20 a 32 kg y que las diferencias entre las medidas permitidas por las compañías aéreas son incluso mayores que en cabina. Revisa las condiciones en el momento de adquirir el billete de avión.

Cuidado con los suplementos en maletas de cabina

¿Has encontrado una tarifa muy barata? Ten en cuenta lo que te costará volar con equipaje, que puede hacer que no interese,

En OCU han comprobado que hay seis compañías aéreas que no permiten viajar con una maleta de cabina del tamaño recomendado por IATA, si se opta por la tarifa más barata: con estas areolíneas tendrás que pagar un extra (que puede varíar en función de la ruta o de lo lleno que vaya el vuelo).

Según han visto, las compañías cobran a sus pasajeros un suplemento de entre 5 y 40 euros por llevar maleta de cabina, un recargo que encarece unos billetes que aparentemente eran los más económicos.

En Easyjet para llevar una maleta de cabina a bordo (de hasta 56x45x25), hay que añadir una "pieza de equipaje de mano grande" a la reserva (7,99 euros) o reservar un asiento "Parte delantera / sobre el ala (más espacio para las piernas)" (10,49 euros), o "Primera fila" (16,99 euros).

para llevar una maleta de cabina a bordo (de hasta 56x45x25), hay que añadir una "pieza de equipaje de mano grande" a la reserva (7,99 euros) o reservar un asiento "Parte delantera / sobre el ala (más espacio para las piernas)" (10,49 euros), o "Primera fila" (16,99 euros). En Eurowings , con la tarifa Basic solo se puede llevar un bulto pequeño (menor que las medidas recomendadas por IATA). Si se quiere llevar una maleta de cabina hay que pagar una tasa "desde 15 euros" por la opción "Dos bultos de equipaje de mano y embarque prioritario"

, con la tarifa Basic solo se puede llevar un bulto pequeño (menor que las medidas recomendadas por IATA). Si se quiere llevar una maleta de cabina hay que pagar una tasa "desde 15 euros" por la opción "Dos bultos de equipaje de mano y embarque prioritario" En Norwegian , si viajas con la tarifa “Low fare” y quieres llevar una maleta de cabina, tendrás que pagar entre 7 y 14,9 euros en vuelos internacionales online por adelantado, o 30 euros si te das cuenta en el aeropuerto.

, si viajas con la tarifa “Low fare” y quieres llevar una maleta de cabina, tendrás que pagar entre 7 y 14,9 euros en vuelos internacionales online por adelantado, o 30 euros si te das cuenta en el aeropuerto. Ryanair solo incluye un bulto pequeño de 40x20x25 cm en su tarifa “Value”. Si quieres llevar una maleta de cabina normal de hasta 10 kg y 55x40x20 cm, tendrás que pagar un extra de 12,99-25,99 euros. Otra opción es optar por la tarifa "Prioridad & 2 piezas de equipaje de mano" con la que pagarás entre 8 y 32 euros.

solo incluye un bulto pequeño de 40x20x25 cm en su tarifa “Value”. Si quieres llevar una maleta de cabina normal de hasta 10 kg y 55x40x20 cm, tendrás que pagar un extra de 12,99-25,99 euros. Otra opción es optar por la tarifa "Prioridad & 2 piezas de equipaje de mano" con la que pagarás entre 8 y 32 euros. Con Vueling en su tarifa “Basic” tendrás que pagar un extra que puede ir desde 9 a 20€ por pasajero y trayecto si quieres viajar con tu maleta a bordo dentro de la cabina, .

en su tarifa “Basic” tendrás que pagar un extra que puede ir desde 9 a 20€ por pasajero y trayecto si quieres viajar con tu maleta a bordo dentro de la cabina, . También en Wizz Air si viajas con la tarifa “Basic” y quieres llevar una maleta de cabina normal, tendrás que contratar la tarifa "Wizz air priority" (de 5 a 40 euros extra). Si la contratas en el aeropuerto pagarás 30 euros.

¡Puedes reclamar!

En cualquier caso, el cobro de este suplemento fue una práctica rechazada en una Sentencia de 17 de junio de 2022 por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, por lo que desde OCU animan a los consumidores afectados a que reclamen contra este abuso ante la autoridad de Consumo de su Comunidad Autónoma.