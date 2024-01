"He pagado 600 euros y me han dejado colgada"; el enfado por el cierre de los centros Ideal

María José Quijada fue el pasado mes de abril al Centro Ideal de estética, ubicado en el centro comercial de Carrefour. La mujer contrató un tratamiento del láser para piernas e ingles. Su coste era de 608 euros y el tratamiento era de 12 sesiones mensuales, durante un año. El acuerdo añadía dos sesiones más al acabar el ciclo, y que eran gratuitas.

María José aceptó las condiciones y pagó como lo hacen miles de clientes; financió el dinero, que es un pago que tiene que cumplir con la financiera, a pesar de que no hay servicio. "Todo fue bien al principio, pero antes de Navidades yo fui porque me anularon la cita el centro, y yo fui a pedir cita y ya me comentaban que no les llegaba la luz, no sé qué problemas tenían. Y al final, tenían una gran lista de gente, y me dieron cita para el 9 de enero. Y un día, en estas fiestas, pasó por delante y el local está cerrado, con un cártel explicando que no abrirían más", relata María José a Cadena Cope.

La afectada se siente estafada, sin tratamiento y pagando los plazos debidos por la financiación. "Vamos a denunciar, lo queremos hacer a nivel colectivo, porque hay estafados de toda España. Tenemos un grupo de WhatsApp y nos ayudamos entre nosotros. Lo primero ha sido una reclamación al consumidor y ahora toca esperar", explica María José.

La empresa culpa a la pandemia del cierre.

En la página web de la empresa, hay un comunicado explicando que, "debido a la situación económica que llevamos atravesando desde la pandemia, y a pesar de nuestros esfuerzos y de todo nuestro equipo durante todo este tiempo, nos vemos legalmente obligados a proceder al cierre de nuestros centros propios. Actualmente, estamos en proceso de negociación para la redirección de los clientes con tratamientos pendientes, y esperamos próximamente poder deciros algo”, continúa la nota de los centros Ideal.

Desde Consumidores en Acción, (FACUA) se informa que los afectados por el cierre de las clínicas estéticas Centros Ideal, tienen derecho al reembolso, al importe de los tratamientos que hayan pagado y no vayan a recibir, así como a exigir la cancelación de las posibles financiaciones vinculadas y la paralización de los cobros y que la empresa está obligada a cumplir con los compromisos que adquirió, por lo que, teniendo en cuenta que no va a prestarles los servicios abonados, deberá reintegrarles el importe de los tratamientos o la parte proporcional de los mismos.

La entidad recomienda a los afectados guardar toda la documentación relativa a los pagos y el contrato hasta que hayan recuperado todo el dinero.