Netanyahu, Salvador Illa, Barbie, Elon Musk, Mbappé i Taylor Swift, nous caganers del Nadal 2023

L’empresa gironina Caganer.com torna a fusionar tradició i modernitat i aquest Nadal afegeix una trentena de figures al seu extens catàleg, que ja en suma més de 600. Les novetats són eclèctiques i abasten la política, l’esport, l’art, el cinema, la ficció… Entre els nous caganers hi ha el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu; el líder del PSC, Salvador Illa; Barbie; el propietari d’X, Elon Musk; el futbolista Kylian Mbappé, la cantant Taylor Swift i una parella icònica del món antic, Cleòpatra i Marc Antoni.

Decidir qui tindrà el seu caganer es pensa gairebé setmana a setmana. “Actualment les novetats les treballem durant tot l’any, perquè les nostres botigues estan obertes de gener a desembre”, explica Marc Alós, un dels dos germans que estan al capdavant de l’empresa.

Caganers de tots els àmbits

De caganers, n’hi ha per triar i remenar. “N’hi ha que tenen una vida útil molt llarga, com les universals o les dels oficis, que no queden obsoletes”, explica Marc Alós. “La col·lecció és transversal i té una barreja de tot, des de l’actualitat més rabiosa fins a altres línies que mai passen de moda”, afegeix. I precisament, aquest esperit eclèctic s’exemplifica amb la trentena de novetats que Caganer.com ha tret al mercat per a aquest Nadal.

En política, en el pla internacional s’incorpora al catàleg la figura del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ara en primera línia arran del conflicte a la Franja de Gaza i els bombardejos constants en resposta a l’atac de Hamas. El seu caganer, però, ja es va crear a principis d’any, després que revalidés el càrrec. “Teníem peticions de turistes d’Israel que ens visitaveni ens ho demanaven; ara, però, està d’actualitat pel que hi ha”, diu Alós, en referència a la guerra.

Les figures dedicades al món artístic i digital centren bona part de les novetats. Aquí s’hi engloben tant música com cinema, sèries de ficció i personatges infantils. Entre les protagonistes hi ha Barbie, la clàssica nina de Mattel, que s’ha convertit en tot un fenomen als cinemes. Però també el DJ i productor argentí Bizarrap, la cantant nord-americana Taylor Swift i l’artista de Puerto Rico Bad Bunny.

Tampoc s’han oblidat d’incloure-hi personatges històrics. En són exemples els icònics amants de l’antiguitat Cleòpatra i Marc Antoni, reina d’Egipte i militar i polític romà; el faraó Tutankamon; el setzè president dels Estats Units, Abraham Lincoln, i l’artista, arquitecte i inventor italià Leonardo da Vinci.

Els caganers es poden comprar a les fires nadalenques, a llocs de records, a les vuit botigues que té Caganer.com i a través del seu web (des del qual s’envien arreu del món). A més de la botiga taller de Torroella de Montgrí, l’empresa gironina té cinc establiments a Barcelona, un a Madrid i un altre a Platja d’Aro (el Baix Empordà).