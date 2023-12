"Molts turistes que venen de països tropicals tornen amb una larva a la planta del peu"

Vas amb tota la il·lusió a un país tropical i, després d'uns dies, notes que et comença a venir una picor al peu que no tens manera de treure't. És insuportable i no pots parar de gratar-te, però la coïssor no desapareix. Al cap del temps veus que tens una cosa allargada sota la pell i comences a sospitar que se t'hi ha instal·lat alguna cosa. En efecte: tens una larva migratòriaolarva migrans. És un problema més freqüent del que sembla. "Això passa a zones tropicals i temperades, perquè són els llocs on el cuc que provoca aquesta zoonosi pot sobreviure a terra", explica el cap del servei de Salut Internacional de l'Hospital Clínic de Barcelona, Josep Muñoz. "L'animal té un cicle de vida lliure a terra. Si fa massa fred o les condicions d'humitat no són les adequades, no pot sobreviure. Veiem casos d'Àsia, d'Amèrica Llatina i d'Àfrica. Com es pot apreciar, no es restringeix a una zona restringida, és un tema força estès", afegeix. Tot i ser un problema estès, el doctor és partidari de no advertir els viatjants perquè vagin amb cura. "Si aviséssim els viatgers i els diguéssim que vagin amb compte amb tot, no viurien. Intentem només aconsellar que vagin amb cura amb malalties que realment tenen un impacte important en la salut del pacient", diu el doctor. "La larva cutània migrans és unamalaltia local".

Què provoca aquesta larva?

La larva migrans és una malaltia cutània que pot picar i molestar molt. Si no la identifiques ni la tractes, pots estar setmanes amb la molèstia, però en el pitjor dels escenaris, el pitjor que hi pot haver és una sobreinfecció bacteriana (de tant gratar-se i esquinçar la barrera protectora de la pell). "La larva penetra a través de la pell intacta, no cal que hi hagi cap ferida perquè és microscòpica", aclareix. "Aquesta espècie d'anquilòstom té una versió humana que, quan entra per la pell, fa un cicle complex que passa pel pulmó i acaba situant-se als budells, on es fa el cuc adult, troba una femella i pon ous". En el cas que ens ocupa, però, es tracta de la versió de gats i gossos, que no té capacitat de passar més enllà de sota la pell. "El cuc es queda i va fent trajectes a la pell que provoquen una reacció al·lèrgica en el nostre cos", comenta. "No està dissenyat per infectar humans".

Es va movent

A diferència d'altres cucs que es mouen més ràpidament, com l'anatostoma, aquest va més lent i necessites uns dies per detectar que s'ha anat traslladant. "Hi ha malalts que no saben què és i no venen a la consulta angoixats, però d'altres que saben que és un cuc, en alguns casos sí que tenen neguit, però es tranquil·litzen de seguida quan els dic que té un cicle molt local i que no passa de la pell".

Una altra falsa creença és pensar que aquest cuc creix, perquè notes que el cordillet que es forma sota la pell es va allargant. "En realitat, la larva no creix, el que es va allargant és el trajecte, el túnel que va deixant", assegura. "Probablement, la larva la tens a la punta del sud i té una mida de només unes micres. Però tot això no és larva, és un trajecte".

Com s'elimina?

En cap cas s'ha d'intentar extreure el cuc. "Hi ha gent que fa crioteràpia i s'hi aplica fred, però això provoca lesions a la pell i no sol ser eficaç perquè no sabem la localització exacta de la larva. D'altres intenten fer cirurgia, que tampoc s'ha de fer", aconsella l'especialista.

El tractament més eficaç és l'albendazol. "És una pastilla que coneixem des de fa molts anys i te n'has de prendre dues diàries durant tres dies, i elimina la larva en un 95% dels casos", explica. "I al cap de 48 hores d'iniciar el tractament, acompanyat d'un antihistamínic potent, els pacients asseguren que ja no els pica. I a qui no li funciona, li donem ivermectina". Un cop morta la larva, no cal fer res. Amb el temps es reabsorbeix i es resol el problema definitivament.