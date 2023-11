Los trabajadores del Bicing convocan huelga indefinida desde el 14 de noviembre

El comité de empresa del Bicing , el servicio municipal de bicicletas compartidas de Barcelona, ha convocado una huelga indefinida a partir del martes 14 de noviembre a las 7 horas. Lo ha anunciado este pasado jueves la Confederación General del Trabajo (CGT) y CCOO que ha previsto un "seguimiento masivo del paro", pues este ha sido respaldado "por la mayoría de la plantilla en las asambleas realizadas". Ambos sindicatos aconsejan a los usuarios del Bicing usar"otro medio de transporte los días de huelga", pues según ha indicado, "las bicicletas disponibles" que encuentren "serán insuficientes, o podrá haber un alto número de no reparadas, al no funcionar los servicios de recogida". Con el paro que ha convocado el comité de empresa, en el que están presentes CGT y CCOO, se pretende "conseguir unas condiciones dignas salariales y sociales", así como "garantizar que se da un servicio de calidad a la ciudadanía". Con el paro que ha convocado el comité de empresa, en el que están presentes CGT y CCOO, se pretende





Los trabajadores reclaman "un convenio por cinco años, en el que se incluya una subida salarial que compense el alto coste de la vida". Durante la huelga tienen previstas, por el momento, tres concentraciones a las 10:30 horas: una el martes 14 de noviembre en la plaza Sant Jaume, otra el miércoles 15 frente a Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) -Calabria, 66- y otra el jueves 16 también en la plaza Sant Jaume. Con el paro, los trabajadores buscan que el convenio, además de "una subida salarial para toda la plantilla", incluya "la creación de pluses, la recuperación del plus de antigüedad y el aumento de lo que se paga por los fines de semana y festivos". También piden que recoja una "reducción de jornada salarial y el cumplimiento de la ley de prevención y del código de circulación". Por otra parte critican al Ayuntamiento de Barcelona "por su falta de diálogo con los trabajadores de las empresas subcontratadas" y subrayan la "necesidad de que las licitaciones garanticen condiciones dignas". Denuncian que hay "cantidades fijas de masa salarial para licitaciones de 10 años, que no contemplan ninguna subida", y que las licitaciones no tienen en cuenta el convenio colectivo y se depende "de la empresa a la que se le da la concesión". Los trabajadores, por otro lado, consideran que al Bicing "le faltan recursos". Creen "que se debe de aumentar el número de bicicletas por encima de las 7.000 actuales", así como "reparar las estropeadas y no tenerlas en las paradas sin poder ser utilizadas". También señalan que se tiene que mejorar "el servicio de reposición", con más vehículos y más plantilla, y hacer "un mantenimiento constante y adecuado" de las estaciones. Los trabajadores esperan que el sentido común se imponga y que la participación de aquellos organismos implicados pueda ayudar a encontrar una solución satisfactoria al conflicto.