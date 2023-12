Los gimnasios catalanes podrán sufrir restricciones por la sequía y cerrarán las duchas

El gobierno de la Generalitat tiene previsto decretar la emergencia por sequía en enero y esto comportará restricciones de agua que afectarán, especialmente, las equipaciones deportivas. Según ha avanzado el gobierno, se prohibirá el uso de las duchas de instalaciones deportivas que tengan piscina o tengan que regar el césped, porque es donde se produce el principal gasto de agua. Esto afectará los clubes de fútbol o aquellos gimnasios que dispongan de piscina. Una medida que no gusta a los responsables de las empresas que gestionen los gimnasios municipales, que vuelen presentar a las administraciones otras medidas en un plan de ahorro. Aseguran que el objetivo es que el gobierno catalán sea consciente del consumo real de los gimnasios antes de aplicar cualquier restricción.



Mucho margen de ahorro en las duchas



Josep Viladot, Presidente de la Asociación Catalana de Gestores de Instalaciones Deportivas Municipales, cree que con las duchas de las equipaciones hay mucho margen de ahorro. De entrada, según ellos, ducharse al gimnasio consume mucho menos que hacerlo a casa, tanto por el caudal de la ducha como por los pulsadores, que ofrecen tan solo 30 según de agua. “El caudal de agua que baja a las duchas de aquí es de entre 10 y 15 litros por minuto. En casa todos superamos los 20-25 litros por minuto”, asegura. Dice, además, que “la duración en la ducha en el centro deportivo es más corta”.



Denuncian la carencia de diálogo con el sector



Desde la Asociación de Empresas de Cataluña de Actividad Física y Fitness (ADECAFF) coinciden que el consumo de agua a las duchas a las equipaciones deportivas es mucho menor que a los hogares y que prohibir el uso de las duchas solo desplazará el consumo de agua estas instalaciones a casa., aseguran que la medida no permitirá el ahorro sino al contrario, porque el consumo a casa es mayor. También se muestran desconcertados porque no se ha hablado ni dialogado con el sector, que se ve directamente afectado. También apuntan que esto desincentivará la práctica del deporte. Por un lado, de usuarios que van directos al trabajo o en los estudios desde el gimnasio, que, si no se pueden duchar, dejarán de ir; y, de la otra, también desmotivará las personas que se planteen apuntarse. "enero es un mes de matriculas nuevas” , pero con este panorama muchos se harán atrás.