Las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria (SAD) de Catalunya se movilizan para protestar contra el bloqueo de su convenio colectivo, lo que les provoca llevar más de un año con los sueldos congelados. Un sector que solo en la ciudad de Barcelona aglutina a más de 3.000 empleados, encallado desde hace meses en un conflicto laboral y en el que los sindicatos no descartan futuros paros.El servicio de atención domiciliaria catalán lleva meses inmerso en un conflicto laboral latente que este martes ha tenido su primer fogonazo, con un paro parcial de cuatro horas. Parte de los sueldos en el gremio superan por muy poco el salario mínimo interprofesional (SMI) y otros se han quedado por debajo ya que desde 2022 no se revalorizan. En paralelo los productos de la cesta de la compra o los alquileres siguen subiendo y de ese caldo de cultivo se están sirviendo los sindicatos para presionar a las patronales en la negociación del nuevo convenio. Las posturas están muy enrocadas desde hace meses y las relaciones entre las partes son complicadas. Hoy han vuelto a producirse un nuevo encuentro para tratar de acercar posturas y no han llegado a nigún acuerdo

Actualmente una trabajadora familiar tiene un sueldo de anual de 1.252 euros brutos al mes (14 pagas) y una auxiliar de limpieza 1.073 euros (14 pagas), mientras el SMI está en 1.134 euros (14 pagas). Lo que obliga a las empresas del sector a complementar el sueldo de estas últimas para no incurrir en una ilegalidad. Remuneraciones que desde las centrales tachan de insuficientes para la carga física y mental que requiere la profesión, dedicada a cuidar a las personas dependientes y más vulnerables en sus domicilios.