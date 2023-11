Las mujeres tienen un 17% más de riesgo de morir y el doble de probabilidades de sufrir una lesión

Un estudio realizado por la Fundación Línea Directa y la Universidad Pontifícia de Comillas destaca que las conductoras tienen un 17% más de riesgo de morir y el doble de probabilidades de sufrir una lesión cerebral grave que los hombres. Además, también tienen casi un 50% más de posibilidades de tener una fractura craneal. Al no llegar bien a los pedales, muchas mujeres se ven obligadas a acercarse demasiado al volante, lo que incrementa notablemente la probabilidad de sufrir lesiones graves en el tórax, la cara y el cuello cuando se activa el airbag. El diseño del cinturón de seguridad favorece el efecto “submarining” en las conductoras, un deslizamiento en el asiento que puede provocar importantes lesiones internas por la presión de la banda inferior sobre el vientre. Además, el cinturón no tiene en cuenta el pecho femenino ni protege adecuadamente los hombros de la mujer.Tradicionalmente, el cuerpo femenino no se ha tenido en cuenta en los crash test, ya que los dummies más usados en estas pruebas han sido dos prototipos masculinos de percentil 50 y 95 y uno femenino de percentil 5 que es una mera adaptación del cuerpo del hombre.Las posibles razones: hay más conductores hombres, conducen más, son los que, generalmente, toman la decisión de compra del coche y tienen peores índices de accidentalidad. De hecho, en la última década, el 90% de los fallecidos en accidente de tráfico en España y el 85% de los heridos graves eran hombres. El 77% de los automovilistas españoles creen que aún existen muchos prejuicios contras las mujeres conductoras. Por Comunidades, Extremadura, Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha son los territorios donde más lo creen y La Rioja, Madrid y Región de Murcia, donde menos.