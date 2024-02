Las altas temperaturas y la falta de lluvias adelantan la temporada de alergias

La alergia es una reacción del sistema inmunitario hacia algo que no tiene por qué molestar al reto de personas.En España hay miles de personas que sufren este tipo de reacción a diferentes sustancias como son el polen, gramíneas, etc y por eso cuando hay un exceso de este tipo en el aire viven jornadas complicadas debido a los síntomas que les provoca. Lo normal es que las alergias comiencen en primavera ya que es el periodo de polinización pero con las temperaturas tan elevadas que se están viviendo en invierno, se están precipitando. Por esta razón, algunas personas que tienen alergia hayan empezado a notar los primeros síntomas, pero esto no ha pillado por sorpresa a los alergólogos.

Juan José Zapata, Presidente del comité de Aerobiología de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica ( SEAIC) , ha explicado que este 2024 está siendo un año de "alta intensidad de polinización de las cupresáceas, una familia de plantas, fundamentalmente árboles, que en las grandes ciudades incluyen las arizónicas, que son los árboles que se plantan en los centros de los jardines, y luego los cipreses también".

El alergólogo evalúa los datos de los últimos años y constata que están siendo muy intensos para las personas alérgicas debido a la altas temperaturas y la temprana polinización. "Siempre que viene uninvierno suave de altas temperaturas, vemos una explosión de polinización".

"A la gente alérgica a estos pólenes, que están poco acostumbradas a tener picos tan altos, sí que les ha cogido un poco de sorpresa " ha detallado. Un adelanto que "lo habitual" es que vaya a peor en un futuro, ya que "la polinización se va incrementando por los efectos del cambio climático, de que cada vez tenemos temperaturas más altas".

¿Qué hacer para que los síntomas de la alergia sean menores?

El experto afirma que hay varias medidas que los usuarios pueden tomar para que los síntomas que presentan sean menores en fechas donde la polinización es mayor.