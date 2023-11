Indignación en Lleida por la salvaje paliza a un indigente, ingresado en coma en el hospital

En el barrio leridano de Balafia, no se habla de otra cosa. Hay un nivel de preocupación; ¿Cómo está, se recupera o no?, y también hay espacio para la rabia y la indignación, "no hay derecho, no se lo merecía, es terrible lo que le han hecho".

En la madrugada del lunes, la víctima recibió una paliza, con golpes y patadas por las heridas sufridas, que le han postrado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Arnau de Vilanova, en estado de coma inducido. La víctima era un conocido sin techo, que vivía en la intemperie detrás de un supermercado. Fueron las dependientas del local, quienes descubrieron, en su turno de mañana, el cuerpo inconsciente del agredido.

Los Mossos han abierto una investigación para esclarecer lo sucedido e intentar identificar al autor o autores de la paliza. La policía está tratando de recuperar las grabaciones de las cámaras de seguridad que pudiera haber en la zona, para recabar algún indicio que les permita aclarar las circunstancias de la agresión.

La salvaje agresión ha indignado a los vecinos que conocían desde hace muchos años al sin techo golpeado, "lo conozco desde que abrió el supermercado, nunca se ha metido con nadie, es más, ayudaba a personas mayores que salían con mucha compra de peso", explica Blanca a la entrada del supermercado LIDL. La vecina ha confirmado que él sin techo recibía ayuda de la gente, "le daban comida si la necesitaba, yo alguna navidad también le entregue alguna cosa, y estaba súper agredecido. Es terrible lo que ha pasado, no hay derecho porque es una buena persona", concluye Blanca.

Mientras, Paco, vecino del barrio, lamenta la salvaje paliza sufrida por un hombre "que no molestaba a nadie. Hace 20 años que lo conozco, no se metía en ningún lio. No entiendo qué ha podido pasar, ojalá si las cámaras de seguridad ayudan a la policía".

También el presidente de la Asociación de la Federación de Vecinos de Lleida, Toni Baró denuncia la agresión y la califica "de un crimen cobarde, inhumano"