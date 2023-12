Els gimnasos busquen mesures per estalviar aigua i evitar les restriccions per la sequera

El govern de la Generalitat té previst decretar l’emergència per sequera al gener i això comportarà restriccions d’aigua que afectaran, especialment, els equipaments esportius. Segons ha avançat el govern, es prohibirà l’ús de les dutxes d’instal·lacions esportives que tinguin piscina o hagin de regar la gespa, perquè és on es produeix la principal despesa d’aigua. Això afectarà els clubs de futbol o aquells gimnasos que disposin de piscina. Una mesura que no agrada als responsables de les empreses que gestionen els gimnasos municipals, que volen presentar a les administracions altres mesures en un pla d’estalvi. Asseguren que l’objectiu és que el govern català sigui conscient del consum real dels gimnasos abans d’aplicar-hi qualsevol restricció.

Molt marge d’estalvi a les dutxes

Josep Viladot, President de l’Associació Catalana de Gestors d’Instal·lacions Esportives Municipals, creu que amb les dutxes dels equipaments hi ha molt marge d’estalvi. D’entrada, segons ells, dutxar-se al gimnàs consumeix molt menys que fer-ho a casa, tant pel cabal de la dutxa com pels polsadors, que ofereixen tan sols 30 segons d’aigua.“El cabal d’aigua que baixa a les dutxes d’aquí és d’entre 10 i 15 litres per minut. A casa tots superem els 20-25 litres per minut”, assegura. Diu, a més, que “la durada a la dutxa al centre esportiu és més curta”.

Denuncien la manca de diàleg amb el sector

Des de l’Associació d’Empreses de Catalunya d’Activitat Física i Fitness (ADECAFF) coincideixen que el consum d’aigua a les dutxes als equipaments esportius és molt menor que a les llars i que prohibir l’ús de les dutxes només desplaçarà el consum d’aigua aquestes instal·lacions a casa., asseguren que la mesura no permetrà l’estalvi sinó al contrari, perquè el consum a casa és major.

A banda, també es mostren desconcertats perquè no s’ha parlat ni dialogat amb el sector,que es veu directament afectat. També apunten que això desincentivarà la pràctica de l’esport. D’una banda, d’usuaris que van directes a la feina o als estudis des del gimnàs, que, si no es poden dutxar, deixaran d’anar-hi; i, de l’altra, també desmotivarà les persones que es plantegin apuntar-s’hi. “El gener és un mes de matricules noves” , però amb aquest panorama molts es faran enrere.