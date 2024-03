Els flequers publiquen un receptari amb el pa com a protagonista per incentivar-ne el consum

El Gremi de Flequers de la Província de Barcelona sempre està buscant noves iniciatives i idees per tal d’acomplir la seva missió de promocionar la cultura del pa artesà i de qualitat entre la ciutadania. D’aquesta manera, un dels nous projectes que ha posat en marxa és una nova campanya titulada “Dona-li vida al pa!”. L’objectiu principal d’aquesta nova campanya és potenciar la venda i el consum de productes flequers, tot destacant la professionalitat de l’ofici i la qualitat del producte. Així, en aquesta ocasió, per continuar fomentant el consum dels productes de fleca artesana de qualitat i amb la finalitat de conscienciar els clients de la importància de consumir productes saludables, artesans i de proximitat, el Gremi ha optat per titular aquesta campanya amb un lema vitalista i proactiu, amb un to positiu i propositiu: “Dona-li vida al pa!”. La dinàmica d’aquesta campanya busca promocionar els diferents productes de fleca a través d’un receptari digital elaborat expressament amb el pa com a protagonista. Així, en cada estació de l’any se suggereixen receptes de temporada amb diferents pans que podem trobar en una fleca. Els forners poden compartir aquest receptari, disponible en format digital, amb els clients per tal que el descarreguin. Aquest llibre de receptes s’anirà enriquint cada temporada i es podrà descarregar a través del codi QR inclòs en la cartelleria de la campanya.

A les xarxes

Per descomptat, a banda d’editar aquest receptari digital, el Gremi es compromet a portar a terme diferents accions per donar visibilitat i publicitat a la campanya a xarxes socials. L’objectiu és conscienciar el consumidor de la importància de consumir productes de fleca artesana, de qualitat i tradicionals.

“Amb aquesta campanya, a més de posar en relleu el pa amb diferents receptes, demostrant que és un producte que es porta bé amb qualsevol tipus d’aliment, també hem volgut contribuir a reduir el malbaratament alimentari incloent receptes per donar una segona oportunitat al pa, com ara les migas o el gaspatxo, que es poden fer amb pa dur. Amb tot això, seguim fent divulgació de la cultura del pa i oferint un valor afegit als consumidors”, analitza Mònica Gregori, presidenta del Gremi. “Vull fer una crida als flequers agremiats per animar-los a fer la màxima difusió de la campanya a xarxes socials, per tal de fer soroll entre tots i donar visibilitat al pa artesà i de qualitat”, conclou.





Contra el malbaratament

