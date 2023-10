Detenido en Vilafranca un hombre de 77 años por matar a su pareja, desaparecida desde 2022

Los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer en Vilafranca del Penedès (Barcelona) a un hombre de 77 años al que la policía acusa de haber matado a su pareja, que estaba desaparecida desde septiembre del año pasado, y al que también le imputan tres agresiones sexuales a niñas menores de 16 años.



Según ha informado este sábado la policía autonómica en un comunicado, el cuerpo de la víctima no ha sido localizado hasta ahora, aunque la investigación policial ha permitido recoger indicios para relacionar presuntamente a esta persona con su muerte.



La titular del juzgado de instrucción 4 de Vilafranca, en funciones de guardia, ha acordado también este sábado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido, al que acusa de un homicidio con ocultación de cadáver en el ámbito de la violencia sobre la mujer.



También se le imputan delitos contra la libertad sexual sobre menores de 16 años, porque los Mossos creen que este hombre está relacionado con tres agresiones sexuales a niñas menores de 16 años cometidas supuestamente entre 2005 y 2013.



La investigación se inició el 12 de septiembre del año pasado, cuando se denunció la desaparición de una mujer en la comarca del Alt Penedès.



Agentes de la unidad de investigación de la comisaría de Vilafranca se hicieron cargo de las primeras gestiones para intentar localizarla e intentar determinar las causas de la desaparición.



A partir de ahí la policía autonómica vio derivadas criminales en el caso y la división de investigación criminal se hizo cargo y continuó con la investigación.



Finalmente, ayer los Mossos detuvieron en Vilafranca a un hombre de 77 años como presunto autor de la muerte de esta mujer desaparecida, que era su pareja en el momento de los hechos.



Los Mossos d'Esquadra no han especificado ni edad ni identidad de la víctima y tampoco aclaran por el momento más detalles del caso.



Solo apuntan que durante la investigación se ha descubierto que este hombre también está relacionado, presuntamente, con tres agresiones sexuales a menores de 16 años cometidas entre 2005 y 2013.



La policía autonómica aclara que las víctimas actualmente son mayores de edad y no descarta que el detenido pueda estar relacionado con más delitos de este tipo.