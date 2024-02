¿Cuánta agua consumimos en casa? En que gastamos más y consejos para ahorrar

El agua es un recurso escaso. Hacer un uso racional es básico para asegurar la disponibilidad y la calidad. A pesar de que en los últimos años ha habido una moderación continuada del consumo de agua potable doméstica, en muchos hogares todavía hay margen para el ahorro.

De hecho, muchas personas no son conscientes de cuánta agua gastan en casa ni en qué acciones consumen más.Hoy os explicamos dónde se producen los mayores consumos de agua y algunos consejos para ahorrar agua y dinero.

El lavabo es el espacio de casa donde gastamos más agua. Una ducha rápida consume hasta cinco veces menos agua y energía que una bañera. Pero también hay que tener en cuenta que no todas las duchas son iguales, el tiempo y la alcachofa que tengamos jugarán un papel determinante. Se recomienda ducharse en un tiempo inferior a cuatro minutos, el que dura una canción, e instalar reductores de caudal en la salida de la goma de la ducha. De este modo podremos ahorrar hasta un 50% de agua.

Por el váter de casa marchan diariamente decenas de litros de agua potable. Cada vez que vaciamos la cisterna consumimos entre 6 y 10 litros. Es muy importante disponer de depósitos de doble descarga y, si no es el caso, podemos poner una o dos botellas de plástico llenas de arena dentro del depósito para gastar menos agua.En las viviendas más ecoeficientes, el agua de la ducha se reutiliza al váter. Por otro lado, tal como recuerda Manel Rivero, formador en ahorro de agua de Intiam Ruai, hay que tener en cuenta que el váter no es una papelera y que no se puede tirar de todo: "Dentro del váter solo hay de ir 'pis, popó y papel'. Tres "pés". Nada más". Por otro lado, en la hora de lavarse los dientes, afeitarse o enjabonarse las manos es importante cerrar el grifo. De este modo, ahorraremos agua y dinero.

Aireadores, grifos monomando y lavaplatos y lavadoras a carga completa



Los aireadores y reductores de caudal los podemos encontrar por poco dinero a cualquier ferretería y nos permiten ahorrar hasta el 70% de agua, tal como explica Manel Rivero:"Son muy fáciles de instalar y hacen que por los grifos salgan 4 litros de agua por minuto. Sin filtro, el consumo se dispara a entre 8 y 12 litros por minuto. El ahorro es brutal y prácticamente a coste cero."

Los expertos también recomiendan sustituir los grifos de doble mando por las monomando o los termostáticos, que son mucho más eficientes.

Para fregar los platos es mucho más recomendable el lavavajillas que hacerlo a mano, sobre todo si tiene programa Eco. Es importante usarlo a carga completa, el mismo que hay que hacer con las lavadoras. Si usamos el programa adecuado en función del tipo de ropa y de suciedad también podremos ahorrar mucha agua. Hay que tener en cuenta que el consumo medio de una lavadora es de entre 60 y 90 litros.

Regar las plantas



Finalmente, los expertos recomiendan regar las plantas por la mañana bien temprano o al atardecer para evitar al máximo la vaporización. Un buen truco es regar con el agua de la ducha hasta que sale caliente o el agua de hervir verduras.

"Estamos alrededor de 100 litros por persona y día", dice el formador en ahorro de agua, "pero podemos vivir perfectamente con 60-70 litros por persona y día". Y añade "tenemos que ser conscientes que el consumo masivo de agua, en que se basa nuestra sociedad, se tiene que acabar."



El consumo doméstico de agua no es el mismo en todo Cataluña



Una vivienda en un bloque de pisos consume de media unos 130 litros por persona y día, según la Agencia Catalana del Agua. En cambio, el consumo se dispara hasta los 200 en una casa unifamiliar. Este es uno de los motivos por el cual el consumo doméstico de agua es muy desigual en Cataluña.