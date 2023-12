Consejos sobre el cuidado de personas con Alzheimer durante las fiestas

R espetar la rutina es esencial :

a unque en estas fechas festivas es común empezar las comidas más tarde y prolongar las s obremesas , es básico mantener ciertos hábitos de la persona con Alzheimer. P or ejemplo, procurar que los elementos estructurales del día a día se mantengan en su orden habitual; la secuencia de levantarse, desayunar, higiene, vestirse… También es importante tratar de respetar el descanso que precise y es necesario disponer de un espacio tranquilo para que pueda hacer la siesta o relajarse si se siente confusa o abrumada . En cuanto a los menús, hay que tener en cuenta las posibles dificultades de la persona con Alzheimer, tanto por el manejo de los cubiertos, como de identificar alimentos o preparaciones no habituales, por disminución de apetito o, por el contrario, de dificultades para percibir las señales de saciedad. Por ello, se aconseja supervisar lo que come, pero con la suficiente flexibilidad como para permitir que disfrute de las comidas en estas fechas.