Un buen mantenimiento de los enchufes de tu hogar,local comercial o de la oficina de tu negocio tiene mayor repercusión de lo que parece al no sólo prevenir averías que conllevan accidentes y un desembolso, sino que prolonga la vida útil del conjunto de tu instalación y aparatos eléctricos. Todo ello, se refleja en un mejor consumo energético y, por tanto, en la factura de la luz.

Por este motivo, te traemos los 7 consejos para mantener tus enchufes en buen estado:

Manipula con precaución el cableado eléctrico:

A la hora de manipular el cableado eléctrico el error más común que se comete es tirar del cable con fuerza. La manera correcta de hacerlo es con una mano sujetar la clavija para extraerla suavemente y con la otra mano ejerces una leve presión sobre el enchufe. Por otro lado, los cables no deben de quedar tensos, sino que debe de haber una pequeña holgura para evitar accidentes.

Otra precaución a tener en cuenta es la ubicación de los cables, ya que cuando se encuentran debajo de alfombras o superficies donde soportan peso acaban perjudicando su mantenimiento. En caso de que en tu negocio trabajes con niños, evita que estén los enchufes a su alcance colocando tapas protectoras. Por último y no menos importante, si algún enchufe, cable o interruptor emite calambres o chispas, baja el diferencial, desenchúfalo y llama a un técnico para que los revise.

Mantén los enchufes limpios:

Para que la acumulación de polvo en los enchufes no genere problemas, sigue las siguientes pautas de limpieza:

Emplea un bastoncillo de algodón en los orificios del enchufe para recoger el polvo y las pelusas.

en los orificios del enchufe para recoger el polvo y las pelusas. Humedece una bayeta con propanol y limpia la superficie del enchufe.

y limpia la superficie del enchufe. En caso de que los enchufes presentan mucha grasa, usa vinagre o limón diluidos , pero evita que penetre en los orificios del enchufe.

, pero evita que penetre en los orificios del enchufe. Limpia el interior del enchufe o la regleta , evitando que el alcohol entre en los agujeros.

, evitando que el alcohol entre en los agujeros. Pasa bien con un paño y una vez seco activa la electricidad en el cuadro eléctrico.

Evita el contacto del agua con la electricidad:

Por obvio que parezca antes de manipular o enchufar un aparato eléctrico es imprescindible que compruebes que estés seco y preferiblemente calzado. Si en tu negocio dispones de una cocina se aconseja que los aparatos eléctricos estén lejos del fregadero. Mientras que los cuartos de baño, tuberías y desagües deben estar unidas entre sí y a la red de tierra.

Sustituye cables muy usados o rotos:

No te plantees usar clavijas rotas, cables pelados, enchufes deteriorados etc. Retíralos lo antes posible y sustitúyelos por elementos nuevos, ya que pueden ser sinónimos de futuros accidentes en tu instalación.

Revisa las etiquetas y certificados:

Siempre presta atención aletiquetaje y los certificados Distribuye los puntos eléctricos:

En la distribución de tu negocio se aconseja instalar los enchufes en diversos puntos eléctricos de la forma más equitativa posible para que no se concentren en un mismo lugar.

Respecto a los aparatos electrónicos que se pueden recalentar como son los equipos informáticos, televisores y hornillos se deben ajustar con el espacio suficiente a la pared con el fin de que se evite el sobrecalentamiento que puede producir fuego.

Usa adecuadamente las regletas:

Desenchufar un aparato electrónico es la principal medida para la reducción del consumo fantasma de electricidad pero, en los casos que no tengas otro remedio que conectar varios dispositivos, emplea reglas de conexión múltiple con interruptor. De esta manera, al desconectar el ladrón, se apagarán todos los aparatos y el ahorro eléctrico continua. Asimismo, puedes ir desenchufando las clavijas de los aparatos que no emplees. Además, es importante valorar si la potencia de tu instalación es suficiente para la potencia de cada aparato. En caso de que su potencia sea alta no conectes todos los dispositivos a la regleta o que no haya otros dispositivos conectados.

Como ves, a la hora de mantener tus enchufes en buen estado, hay varias pautas a tener en cuenta y que, además, te facilitan la prevención de un exceso de consumo eléctrico generado por sobrecargas en el circuito eléctrico.