Conduir als 17 anys: els països de la UE avalen rebaixar l'edat per treure's el carnet

Els ministres de transports dels 27 països de la Unió Europea han acordat que es pugui aconseguir el carnet de conduir amb 17 anys, un any abans que ara. La mesura acordada, però, inclou l'obligació d'anar acompanyat d'algú més gran de 24 anys que faci almenys 5 anys que té el carnet i que no li hagin retirat durant aquest període. De tota manera, aquesta mesura, i les altres que s'han acordat , encara s'hauran de negociar i aprovar pel Parlament Europeu en el futur. Els ministres del sector també han acordat que amb 17 anys només es pugui conduir en el propi país, no a la resta de la UE. Tant el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, com el director del Servei Català del Trànsit, Ramon Lamiel, creuen que la mesura no és, ara mateix, "una prioritat" que calgui abordar.

Conduir camions amb 18 anys

Altres mesures que han acordat són rebaixar l'edat per conduir camions de 21 a 18 anys en alguns casos, com els camions de bombers o els de manteniment de carreteres.Són propostes fetes per la Comissió Europeaque ara els ministres dels 27 països han validat, i que formen part del pla "Vision zero" per reduir la sinistralitat a la xarxa viària de la UE. Llavors es va afirmar que avançar l'edat per aconseguir els carnets pot fer que els joves siguin més responsables al volant, i també que s'interessin per treballar de camioner, una professió amb dèficit de vocacions.Una altra mesura que han avalat els ministres és la d'ampliar els casos en què la retirada del carnet en un país s'ha d'estendre i aplicar a tots els països de la UE. Fins ara això ja es fa efectiu en les retirades per excés de velocitat o per conduir drogat, i es vol que també passi amb els que el perdin per conducció perillosa o per circular amb excés de pes.

Flexibilitzar els descansos dels conductors d'autocars turístics

Una altra proposta és la reforma del reglament dels conductors professionals d'autocars turístics i de transport no regular de passatgers per "flexibilitzar" els descansos obligatoris que han de fer. En aquest sentit, els ministres han validat que els descansos mínims de 45 minuts cada 4 hores i mitja es puguin fragmentar en períodes d'un mínim de 15 minuts. La flexibilització d'aquesta i d'altres mesures "garantiran les millors condicions" per als conductors i faran els viatges "més segurs".