Cómo afrontar la Navidad cuando existen conflictos personales

La época más familiar del año ya está aquí y, para muchas personas, no es tan agradable como la pintan. Afrontar la Navidad cuando hay conflictos personales, o cuando no se tiene una familia no funcional, puede ser duro cuando solo se ven mensajes de unión y felicidad.

En estas fechas, las expectativas de armonía, felicidad y amor pueden hacer daño. Las luces, los villancicos, los anuncios de turrones o el propio sorteo de la Loteria de Navidad pueden chocar con situaciones como el duelo, el tener que convivir con familiares tóxicoso la soledad.



Desdramatiza la Navidad



Silvia Congost, psicóloga especialista en autoestima y relaciones, explica algunos pasos para afrontar la Navidad, sean cuales sean las circunstancias. El primero de ellos es desdramatizarla: se debe pensar que es una época más, en la que no tenemos que dejarnos llevar por la obligación de ser felices.

Asegura que no pasa nada si no se cena en familia o si se cena solo. Es un día más. Lo importante son los 365 días del año. Y si esa celebración nos conecta con tristeza porque nuestra infancia no fue bonita o porque nos recuerda que nuestros padres ya no están, es mejor centrarse en el ahora “y en que ellos, de alguna manera siguen estando con nosotros, en otro plano, de otra manera”.“Aprendamos a abrazar lo que tenemos y sigue presente en nuestra vida”, aconseja.

Prioriza tus necesidades

El segundo consejo para afrontar la Navidad, sería priorizar lo que uno necesita: no por estar en estas fechas hay que ser más complaciente. “Debemos seguir siendo nosotros mismos. Y si además somos capaces de disfrutar de la belleza del entorno, pues mucho mejor”, apunta.

El último paso sería empezar a crear hábitos propios. Se puede crear tu propia versión de la Navidad y compartirla con la pareja o amigos. “No te conviertas en un corazón amargado y triste, reconecta con tu niño interior y si no la disfrutaste durante tu infancia, cambia esos recuerdos y crea otros nuevos mucho más amorosos y placenteros. Y si, por el contrario, fuiste muy feliz de niño, no vivas comparándote con el pasado. Agradece lo que tuviste y disfruta y vive el presente, no hay mejor momento para hacerlo que ahora”, indica.