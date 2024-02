Claves para no fallar en el currículum

Buscar trabajo puede ser un proceso largo, agotador y desesperante. Si llevas tiempo buscando trabajo y no logras entrar a ninguna empresa, seguramente sea porque tú Curriculum vitae no destaca todas tus fortalezas ante los empleadores.

Aprende a mejorar tu currículum y aumenta tus posibilidades de encontrar trabajo





Sin embargo, haciendo uso de una buena estrategia, puedes conseguir que tu currículum destaque por encima de otros, haciendo que tus posibilidades de ser contratado aumenten.

El Curriculum vitae eres tú

Tu CV es fundamental, pues es tu carta de presentación hacia la empresa contratadora, por lo que debe llamar la atención y destacar por encima del resto de candidatos.









La persona encargada de seleccionar el personal no estudiará tu CV de principio a fin, simplemente le echará un vistazo para asegurarse de que tu perfil encaja con el puesto ofertado, por lo que el currículum debe entrarle por los ojos.

A pesar de que hayas dedicado muchísimo tiempo y esfuerzo en prepararte para un determinado puesto, de poco puede servir si no trabajas tu currículum. Así que sácale todo el partido que sea posible a tus años de preparación y trabaja en mejorar tu CV.





Los reclutadores reciben un gran número de currículums y para que el tuyo pase el primer filtro debes ayudarles en su tarea y aplicar algunos de los siguientes consejos:

En primer lugar, no hagas un currículum excesivamente largo, esto no es sinónimo de ser mejor candidato que otros. Debe caber todo en una página, por mucha experiencia que tengas. Omite datos que sean irrelevantes.

A continuación, tu CV debe estar bien ordenado y limpio, que sea sencillo y fácil de leer. Para ello emplea frases cortas o enumeraciones y no uses demasiados colores ni símbolos.









Trata de ser pulcro, actualiza tu CV regularmente y recuerda estar activo en bolsas de trabajo como por ejemplo InfoJobs.

Estas páginas web te darán la oportunidad de acceder a un gran número de candidaturas y, en consecuencia, de aumentar tus posibilidades de encontrar trabajo.

Por otra parte, la información que incluyas en tu currículum debe estar adaptada al puesto al cual aspiras, destacando aquellas facetas que sean relevantes de cara a la oferta de trabajo. Es recomendable estructurar tu CV en tres o cuatro apartados en este orden:

Primeramente, deberás añadir tus datos generales: tu nombre, tus datos de contacto y una fotografía. A pesar de que en otros países no es obligatorio poner una fotografía, recomendamos añadir una que sea adecuada y formal.









En segundo lugar, incluye tu trayectoria académica e idiomas. Añade tus titulaciones y los centros donde las has obtenido.

Seguidamente, si existe, añade tu experiencia profesional. Menciona las empresas para las que has trabajado y tus empleos anteriores, aunque estos no tengan nada que ver con el puesto al que se aspira. Trabajos de verano, eventos puntuales, clases particulares, etc.

Por último, puedes agregar aspectos más personales. Aquí debes tener cuidado, incluye solamente datos que sean relevantes de cara al puesto solicitado y que te diferencien del resto.





La carta de presentación y el videocurrículum

Puedes acompañar tu currículum con una carta de presentación. Esta no debe ser una repetición del CV, simplemente te permitirá mostrar la razón por la cual te interesa el puesto ofertado. La carta de presentación debe ser breve y de una lectura fácil.

Puesto que estamos en la era de las nuevas tecnologías, el formato del CV escrito se puede ver sustituido por el videocurrículum, una carta de presentación mediante un vídeo.

A pesar de que esta opción es interesante, no es recomendable sustituir el CV por un videocurrículum, pues puede ser una tarea pesada para la persona encargada de reclutar el personal.

Es preferible que, al igual que la carta de presentación, el videocurrículum actúe como un acompañante del currículum.

En el caso de que decidas hacer uso del videocurrículum, este debe tener una buena calidad y producción, además de tener en cuenta todos los aspectos que hemos visto anteriormente. Esto es una opción costosa.

Una vez superado el primer proceso de selección



Si tu CV encaja con las pretensiones de la empresa, esta se pondrá en contacto contigo para recibir información adicional sobre ti en una entrevista o prueba de selección. En este momento la empresa valorará positivamente tu rapidez al contestar a la comunicación recibida y tu disposición y compromiso a la hora de acudir a la cita.



A lo largo del proceso de selección es importante transmitir confianza y seguridad en uno mismo. Por otra parte, debes evitar dar información que no se adapte al puesto al que se aspira. Esto podría afectar negativamente a tu candidatura.



En resumen, el CV es clave para crear una buena impresión y poder pasar el primer filtro. Recuerda también que una vez hayas pasado el primer proceso de selección deberás mantener una actitud dinámica y atenta a lo largo de las fases restantes del proceso con tal de aumentar tus posibilidades de sumergirte en el mundo laboral.