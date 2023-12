1 de cada 3 protectoras registra un incremento de peticiones de adopción de perros en Navidad

1 de cada 3 protectoras, concretamente un 36%, observa un aumento significativo de peticiones de adopción de perros y gatos antes de Navidad,según nuevos datos del Estudio “Él Nunca lo Haría” 2022de Fundación Affinity, que por primera vez pone cifras a una realidad que se repite cada año: el regalo de animales de compañía en esta época y que se estima que pueden llegar a los 50.000 animales.Según este informe, un 69% de las entidades de protección animal relaciona los regalos de perros y gatos durante las fiestas navideñas y los abandonos de principios de año. “Regalar un animal de compañía puede partir de una buena intención, pero los animales no deberían ser objeto de regalo o de sorpresas. La relación con ellos y la responsabilidad que implica su cuidado va mucho más allá y es imprescindible que sea la persona que cuidará del animal quien esté implicada en su búsqueda y que la decisión final de adoptarlo sea suya y de la familia con la que vivirá”, asegura Laura Rodríguez de la Fundación Affinity.

El 31% de las solicitudes de adopción son para regalar al perro o gato

Según los datos que recoge el Estudio “Él Nunca lo Haría”, el 31% de peticiones de adopción que reciben las protectoras durante las semanas previas a Navidad indica de manera explícita la intención de que el perro o el gato se conviertan en un regalo. Un dato que podría ser mayor ya que, aunque en el resto de las solicitudes no se mencione expresamente, otras peticiones podrían estar relacionadas con este mismo motivo sin que lo expresen claramente por temor a que la protectora no ceda el animal en adopción para este fin.Ante estos casos, las protectoras activan protocolos para asegurarse que el animal no sea tratado como un obsequio y que las personas que convivirán con él sean las que soliciten la adopción. En caso de negativa, cada vez más protectoras optan por denegar la adopción

Adoptar un animal requiere reflexión previa y el consenso de toda la familia

La adopción es una de las principales estrategias que existen para reducir las cifras de animales en protectoras. No obstante, el proceso requiere una reflexión previa de la persona o familia que va a responsabilizarse del perro o el gato. Un animal de compañía es un miembro más de la familia y, por lo tanto, la decisión debe ser consensuada. Esto exige hablarlo, discutirlo, repartir responsabilidades y asumir el compromiso entre todos.“Nos encontramos con muchas llamadas en las que detectamos rápidamente que detrás de la decisión de regalar un animal no hay una reflexión previa. Se pretende sorprender o también ayudar a alguien a quien creemos que un animal le puede mejorar la vida, pero sin tener en cuenta aspectos básicos como la voluntad de esa persona o su estilo de vida, cuestiones que sin duda van a marcar el éxito o fracaso de la relación”afirma Rodríguez. Según la Fundación Affinity, en caso de que se decida incorporar un animal de compañía en esta época del año, previa reflexión y no como un regalo sorpresa, por disponer de más tiempo libre, es preferible distanciar la llegada del perro o gato de los días tradicionales en que se hacen regalos, como Navidad o Reyes. De esta manera evitamos lanzar un mensaje a los más pequeños de que los animales son tratados como un juguete más.

Campaña de concienciación Red Flags

Con el objetivo de concienciar a la población de no utilizar a los animales como regalos en Navidad, la Fundación Affinity ha impulsado una campaña digital llamada Red Flags en la que explican situaciones con las que se encuentran frecuentemente las protectoras en esta época del año. A través de tres vídeos, la Fundación reproduce tres conversaciones telefónicas inspiradas en casos reales de personas que han querido adoptar un animal para regalar. Cuestiones como querer entregar como regalo a un cachorro a una persona mayor para superar la muerte de su anterior perro (sin tener en cuenta la idoneidad del animal ni el deseo de la persona de tener un nuevo animal), regalárselo a un niño sin tener en cuenta que la responsabilidad no será exclusivamente suya y preguntar a la protectora si se lo pueden quedar hasta la noche de Reyes son algunas de las red flags o situaciones de alerta que las protectoras han identificado en estas fechas tan señaladas y sobre las que la Fundación quiere concienciar para evitar que puedan terminar en un posible abandono.

