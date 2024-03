Para contar su historia, Bernat Escolano se remonta a los veranos de su infancia. "El desguace era como el patio del colegio. Nos pasábamos el día jugando y saltando entre los coches", recuerda. De hecho, aprendió a conducir en el desguace de su padre. Pero pese a este amor intenso por los coches forjado entre la chatarra, Escolano decidió no entrar en la empresa familiar Reciclauto, en Barberà del Vallès. Estudió ingeniería mecánica en el extranjero y consiguió empleo como diseñador de instalaciones de lavado de coches: "Viajaba por toda España y cobraba bien. Lo único que me faltaba era estar más cerca de las ruedas, los neumáticos, el motor...".En aquel momento, aún no sabía que tres años después se convertiría en 'Berni del desguace', su alter ego en Instagram y TikTok que se dedica a difundir las entrañas de un lugar "tan oscuro y con tan mala fama" como es un desguace. En sus redes sociales ironiza en algunos de sus vídeos para desmitificar estos templos del desmantelamiento de vehículos.

De abuelos a nietos

¿Qué cambió para que Escolano pasara de no querer saber nada del negocio familiar a implicarse al máximo para transmitir la función de los desguaces como centros de gestión de residuos y economía circular? "Un día, mi padre, Josep Maria Escolano Parareda, me llamó y me anunció que compraría una nueva nave para ampliar la empresa y hacerla viable. Era una oportunidad para entrar en la compañía, pero pilotando un proyecto nuevo que estaría bajo mi responsabilidad", recuerda, aún emocionado. Ahora se han cumplido dos años de aquel día que lo cambió todo: "Le pedí a mi padre formar parte de la aventura y se lo contamos a mi abuelo, a Josep Maria Escolano Masana horas antes de que muriera. Al menos pudo irse sabiendo que yo ya tenía mi papel en la compañía"."Este negocio tan arcaico, en el fondo, está lleno de futuro", opina. Y así lo intenta transmitir en los vídeos que empezó a grabar de forma casera: "Me interesa el márketing y pensé que era importante relatar lo que hacíamos y no lo que la gente piensa que hacemos aquí dentro". "La gente cree que nos forramos". Y claro que intentamos ganar dinero. Pero sobre todo, damos una segunda, o tercera, o cuarta vida a los coches. Descontaminamos las baterías, separamos los líquidos, pagamos por destruir o revalorizar algunos materiales y algunas piezas las volvemos a introducir en el mercado". Todas estas funciones esenciales de los desguaces, sin sus vídeos de Instagram y TikTok, donde ya acumula casi 100.000 seguidores, seguirían siendo invisibles para mucha gente. Se trata de mostrar los trapos sucios sin tapujos: "A veces, nos vemos obligados a tener que destrozar un coche clásico, cosa que da mucha pena, pero si un personaje como 'Berni del desguace' te argumenta por qué lo hacemos, se entiende mejor nuestra función. Enseñamos otra cara de la moneda que nos permite llegar a los clientes". Las reproducciones de sus vídeos no paran de aumentar. Y esto, aunque no llega a darle beneficios directos, tiene sus consecuencias: "A veces, a través de las redes, la gente me pide piezas desde México, Nueva Zelanda o Madagascar, para que te hagas una idea de lo grande que se está haciendo esta bola".

Más pedagogía

Algo está cambiando en el mundo de los desguaces. "Las empresas, tras la pandemia, se han digitalizado. Además, cada vez más gente se atreve a hacer un poco de pedagogía de la economía circular que practicamos aquí dentro". Escolano se presenta como un influencer especializado en residuos, con el atractivo de que los coches causan furor, no como las bolsas de basura llenas de materia orgánica o latas y botellas de plástico. "No somos conscientes del potencial que tiene nuestro sector." ¿Pero quién no quiere ayudar a reducir la generación de residuos?", se pregunta este creador de contenido de 28 años. Escolano, que además de 'Berni' es el director de innovación de Reciclauto, lo compara con la lucha contra el desperdicio alimentario.

bernideldesguace en instagram y Tick Tock