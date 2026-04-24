Barcelona estrena el primer museo al aire libre: un recorrido de 600 millones de años para viajar a los orígenes de la Tierra

La ciudad de Barcelona acaba de estrenar su primer museo de geología al aire libre, un innovador espacio de divulgación científica ubicado en la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Barcelona. Bautizado como Jardí Geològic, este proyecto pionero permite a cualquier persona, a cualquier hora del día, explorar los secretos de nuestro planeta sin necesidad de muros ni horarios. La iniciativa busca transformar un simple paseo por la zona universitaria en una experiencia educativa accesible para todos los públicos.

El objetivo principal es acercar una disciplina a menudo percibida como compleja de una manera amena y comprensible. Según Albert Soler, decano de la facultad e impulsor del proyecto, el museo "está pensado justamente para trasmitir la ciencia a la ciudadanía", y no exclusivamente para un público con conocimientos previos en la materia. La información se presenta de forma sencilla y se complementa con códigos QR que ofrecen diferentes niveles de profundización para quien desee saber más.

Un recorrido por 600 millones de años

El museo se estructura en cuatro grandes espacios temáticos. El primero es un viaje a través del tiempo geológico, un pasillo de 60 metros donde se puede caminar sobre rocas reales que narran los últimos 600 millones de años de la historia de la Tierra. Junto a este recorrido, se explican conceptos como la litosfera o el campo magnético que nos protege de la radiación solar.

Ajuntament de Barcelona Jardí Geològic

El segundo espacio ofrece una visión única de la geología local, con un perfil geológico de Cataluña que va desde los Pirineos hasta las Baleares, mostrando la estructura interna de la corteza terrestre hasta el manto.

Está pensado para trasmitir la ciencia a la ciudadanía"

La tercera sección está dedicada a los procesos geológicos que modelan nuestro entorno, como la formación de cuevas kársticas, el volcanismo o la importancia de los recursos hídricos subterráneos, un tema de creciente relevancia debido al cambio climático.

Finalmente, el cuarto espacio se centra en la aplicación de la geología en la sociedad moderna. Aquí, una original tabla periódica de estilo cómic muestra los elementos químicos esenciales para la transición energética y nuestra vida cotidiana, junto a mapas que indican los principales yacimientos de recursos del mundo.

Una universidad abierta a la ciudad

La idea del Jardí Geològic no es nueva. Según relata Soler, es un proyecto que nació en la facultad hace más de 20 años. "Recuperamos esta idea de la casa", explica, gracias a la oportunidad surgida con los fondos Next Generation y la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona y el distrito de Les Corts, que permitieron finalmente hacerlo realidad.

UB Jardí Geològic

Uno de los propósitos fundamentales del museo es romper las barreras físicas y simbólicas entre la academia y el público general. Albert Soler subraya que es una manera de "abrir la universidad a la ciudad y al barrio". El objetivo es evitar la percepción de que "la universidad es un edificio donde la ciencia está encerrada" y fomentar una relación más estrecha y colaborativa con el entorno urbano. Al ser un espacio de uso público en terreno universitario, visitable a cualquier hora e incluso iluminado por la noche, se materializa esta vocación de apertura.

La geología, una ciencia a reivindicar

El museo también nace como una respuesta a la pérdida de peso de la geología en el sistema educativo. Soler lamenta que en el bachillerato "se están fusionando las asignaturas y cada vez se explican menos cosas", siendo la geología "una de las perdedoras". Esta iniciativa busca, precisamente, "hacer llegar el conocimiento de la geología a la ciudadanía" en un momento en que las ciencias básicas están perdiendo visibilidad en la enseñanza secundaria.

La geología es una de las perdedoras en el bachillerato"

Para los impulsores del proyecto, este conocimiento no es solo académico, sino una herramienta fundamental para el día a día. Soler pone un ejemplo práctico: si la ciudadanía aprende a reconocer una zona inundable, tomará decisiones más informadas al comprar una vivienda, siendo consciente del riesgo que asume. "Lo que estamos intentando es pasar a la ciudadanía el conocimiento", afirma, para que la sociedad esté mejor preparada y sea más consciente de su entorno.

En definitiva, el Jardí Geològic de la Universidad de Barcelona se erige como un faro de divulgación científica en plena ciudad. Con su acceso ininterrumpido y su enfoque didáctico, invita a barceloneses y visitantes a detenerse y comprender las fuerzas que han dado forma al suelo que pisan. Un proyecto que, como destaca Albert Soler, demuestra que la ciencia no necesita estar confinada en un laboratorio para ser relevante y fascinante.