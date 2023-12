El banco de leche materna salva vidas: "Mi hija no estaría aquí sin esas donantes"

La importancia de donar leche materna

La leche materna es el mejor alimento para el bebé, ya que aporta los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. Además, refuerza el sistema inmunológico y protege de numerosas enfermedades. Es especialmente beneficiosa para los recién nacidos prematuros, con bajo peso al nacimiento o con ciertas enfermedades.

La mayoría de personas es consciente que cada año se inicia una campaña para donar sangre, pero hay otro tipo de banco que también salva vidas y se trata de ladonación de leche materna.





Actualmente, existen en España 19 centros en activo, con diferentes modelos: integrados en los Bancos de Sangre y Tejidos, en los Servicios de Neonatología, en las Unidades de Nutrición Personalizada y los centros mixtos.





Puede ser donante de leche materna cualquier mujer que haya sido madre hace menos de seis meses y esté dando el pecho a su bebé. La madre que desee donar leche materna solo necesita gozar de buena salud y mantener unos sencillos hábitos de vida saludables.

¿A quién se ayuda?

La leche materna donada contribuye al desarrollo de los recién nacidos de bajo peso (menos de 1.500 gramos) o que estén por debajo de las 32 semanas de gestación con riesgo de patología digestiva o intestinal, déficit inmunitario o una salud precaria, siempre y cuando su propia madre no les pueda amamantar.

También se utiliza después de cirugías del aparato digestivo, ya que este tipo de leche resulta de más fácil digestión y facilita la recuperación intestinal.

Su consumo disminuye las infecciones generalizadas graves y combate las necrosis intestinales, principal causa de muerte entre los recién nacidos.





El Banco de Leche Materna

El objetivo del banco de leche es asegurar la alimentación con leche materna de todos los bebés prematuros o recién nacidos de Cataluña que la necesiten por prescripción médica y que, por causas de fuerza mayor, no puedan ser amamantados por su propia madre.

El Banco de Leche Materna es un centro especializado que desempeña las funciones de concienciar a la sociedad sobre el valor de la lactancia materna y recoger, analizar, procesar, realizar los controles de calidad y distribuir la leche materna. Además, garantiza que la selección, extracción, aceptación y el procesamiento de la leche se lleven a cabo de forma eficaz y segura.

Entrevistaremos a la madre que necesitó asistencia del banco, Belén.





- Explícanos tu historia.

Tuve una niña con veinticinco semanas, mi embarazo no iba bien y los médicos decidieron que me la tenían que sacar. Empezamos todo el camino de un bebé prematuro y estuvimos con la niña ingresada durante tres meses en la UCI prenatal. Mi contacto con el banco de leche empezó bastante pronto porque no estaba produciendo suficiente leche y entonces me ofrecieron esta opción que daba muy buenos resultados.



- Para los que no lo sepan, cuando tienes un bebé prematuro no sirve la leche artificial, tiene que ser leche materna. ¿En tu caso podemos decir que el banco de leche le salvó la vida a tu hija?



Sí, porque yo producía muy poca leche. Sí que es verdad que la leche artificial no les va muy bien, a partir de ciertas semanas se les empieza a dar leche materna del banco, pero a medida que pasan las semanas y el bebé crece, sí que le dan leche artificial.



- ¿Conocías el banco de leche?



No, para mí fue toda una sorpresa y vi la luz porque en ese momento lo pasé fatal. Es una situación bastante traumática y donde pasas mucho estrés.