La Audiencia Nacional somete a Jordi Pujol a un examen forense clave para su futuro judicial

La Audiencia Nacional ha citado de manera presencial al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, este lunes en Madrid. La cita, fijada para las nueve y media de la mañana, tiene como objetivo que un médico forense evalúe su estado de salud. Este examen es un paso decisivo para que el tribunal pueda tomar una decisión sobre si el histórico político catalán está en condiciones de declarar en la causa abierta contra él y su familia.

Un informe previo ya cuestionó su capacidad

Esta no es la primera vez que la salud de Pujol se convierte en el centro del procedimiento judicial. Poco antes del inicio del juicio, el pasado mes de noviembre, un informe de los médicos forenses ya determinó que el expresidente no se encontraba en las condiciones mentales y físicas adecuadas para afrontar un juicio con plenas garantías de defensa. La evaluación de este lunes servirá para ratificar o modificar aquella primera conclusión, que es fundamental para el desarrollo del proceso.

Durante la primera sesión del juicio, Jordi Pujol intervino por videoconferencia desde su domicilio, una modalidad que se ha permitido a todos los acusados. En su breve declaración, manifestó su intención de cooperar con los tribunales al afirmar que "quería colaborar con la justicia". A pesar de sus palabras, el tribunal optó por la prudencia y decidió aplazar cualquier decisión sobre su participación activa en el juicio hasta contar con una nueva valoración forense.

Jordi Pujol

Quería colaborar con la justicia"

Exclusión de la causa o banquillo

El resultado del examen de este lunes es determinante. Si los forenses confirman que el estado de salud de Pujol le impide comprender los hechos y los cargos que se le imputan, el tribunal se verá obligado a tomar una medida drástica. Los magistrados tendrían que acordar su exclusión de la causa, lo que le eximiría de cualquier posible condena.

Esta decisión, sin embargo, solo afectaría al expresidente. El juicio continuaría para el resto de los miembros de su familia acusados. Durante las sesiones celebradas hasta ahora, la mayoría de los procesados han seguido el juicio de forma telemática, a excepción de su hijo, Jordi Pujol Ferrusola, quien ha asistido presencialmente a la mayoría de las vistas en la sede de la Audiencia Nacional.