Alerten que la majoria dels panellets no són aptes per a celíacs

L’Associació Celíacs de Catalunya ha alertat que la majoria de panellets poden suposar un risc per a les persones que pateixen aquesta malaltia, ja que la farina d’ametlla que s’utilitza per elaborar-los pot contenir traces de gluten.

Coincidint amb les dates en què se celebra la castanyada, fonts de l’entitat han informat que només l’1,19% dels obradors i pastisseries catalanes compleixen amb els requisits necessaris per garantir que els seus productes són segurs per a aquests consumidors. A més, han advertit que la majoria dels panellets disponibles als supermercats estan fets amb farina de blat o d’altres ingredients que també poden haver estat en contacte amb aliments amb gluten i, per tant, haver-se contaminat.

L’associació ha subratllat que molt poques persones saben que un dels ingredients bàsics dels panellets, la farina d’ametlla, és considerada de risc per als celíacs, ja que, si no ha estat elaborada seguint els protocols adequats, podria estar contaminada per gluten.

D’acord amb l’entitat, per descartar qualsevol risc és imprescindible que la farina de fruits secs estigui etiquetada com a lliure de gluten amb l’espiga barrada o amb la llegenda sense gluten.

Alhora, han recordat que els panellets són un aliment estacional i que tradicionalment només es consumeix un dia a l’any. Han indicat també, que solen tenir un cost elevat pel preu de la primera matèria i la mà d’obra necessària. “Tot això fa que sigui un aliment difícil d’industrialitzar i que, per aquest motiu, l’oferta de panellets sense gluten sigui tan limitada”.

Irene Puig , Portaveu de l´ Associació de Celíacs de Catalunya ha destacat que a l’hora de preparar els panellets cal evitar el contacte encreuat amb gluten. Per fer-ho, cal seguir uns protocols estrictes, com per exemple fer una neteja exhaustiva de les superfícies i estris amb aigua i sabó abans de la preparació, entre altres. També és molt important que els ingredients estiguin emmagatzemats de forma correcta (ben identificats i aïllats) i que a l’hora de dosificar-los s’utilitzin estris diferents pels ingredients que contenen gluten i pels que no en contenen.

L’Associació Celíacs Catalunya constata que aquesta malaltia afecta l’1% de la població, i que la sensibilitat al gluten no celíaca afecta un 6% dels ciutadans.