Colas en Lleida para obtener el certificado de vulnerabilidad, y el Ayuntamiento reforzará la atención

Centenares de personas se han congregado desde primera hora de la mañana en la Rambla Ferran de Lleida, formando largas colas ante la Oficina Municipal de Atención Ciudadana (OMAC). El objetivo es conseguir el certificado de vulnerabilidad, un documento esencial para avanzar en sus procesos de regularización.

Algunos de los presentes, como Carmen, esperan en el lugar desde las 5 de la mañana. Se nota el cansancio acumulado, las personas en cola con bolsas de comida en la mano, esperan para acceder al local municipal.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa ha visitado el local para agradecer el trabajo de los funcionarios, y hay previsto aumentar las oficinas con un espacio temporal para este trámite, que buscan centenares de personas para aportar a su documentación.

Y es que la mañana en Lleida ha estado marcada por la alta afluencia y momentos de nerviosismo. Abel, uno de los afectados, relata que la situación requirió la intervención de la policía para gestionar el orden: "En la mañana no había mucho orden, tuvo que venir la policía para poner orden, efectivamente". Ante esta situación, y para evitar esperas innecesarias se han facilitado 150 números, como limite para acceder a la Oficina en el dia de hoy. El mismo sistema se utilizará los próximos días-

Según el testimonio de Abel, los cupos limitados para la atención en la OMAC han generado "bastantes nervios" entre los asistentes.

" poder tener un trabajo digno, sin temor a la policía"

Para muchos, este trámite representa la puerta de entrada a una nueva vida. Abel, originario de Perú y residente en Lleida desde hace un año, lo resume como la oportunidad de "poder tener un trabajo digno" y realizar actividades cotidianas "sin temor a que venga la policía y me retenga". Actualmente desempleado, afirma que la situación económica ha sido "muy complicada" para todos los que se encuentran en su misma situación.

Abel destaca que entre los que esperan hay personas con formación y carreras profesionales que no pueden ejercer por falta de papeles. "La mayoría que está creo que hemos venido a trabajar, a aportar a España, porque es un país en desarrollo y crecimiento constantemente", añade. Muchos dependen de ayudas sociales, albergues e instituciones que apoyan a las personas migrantes.

El certificado también es crucial para los más jóvenes, como Carmen, estudiante de Educación Infantil. Para ella, el documento "me favorecería mucho en mis estudios", ya que lo necesita para poder iniciar el periodo de prácticas. "Ya tenemos presentada la abogada todo, y solo nos falta este certificado", explica, evidenciando que este es el último paso para continuar con su formación y futuro profesional.