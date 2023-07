Turistas y aficionados al ferrocarril estrenan la conexión de Renfe en solitario entre Barcelona y Lyon

La conexión ha sido muy celebrada por turistas y aficionados al ferrocarril que no han dudado en estrenar la nueva ruta y que no se han querido perder el momento. Es el caso de Joan Velázquez, vecino de Barcelona, que ha hecho el trayecto hasta Perpiñán para pasar el día con su mujer y sus tres hijos: "Mis hijos tenían muchas ganas de coger el AVE y para mi cumpleaños me regalaron los billetes".

Uno de los pasajeros también ha sido Robert Gurt, un maquinista de mercaderías que cubre habitualmente el trayecto entre Barcelona y Perpiñán, pero no más allá. Gurt ha señalado que ha querido hacer este viaje como pasajero y las comparaciones con el tren de mercaderías han sido inevitables: "Es muy diferente, desde un AVE todo pasa más rápido, tiene más comodidad, confort y calidad de rodadura".

Es la primera vez que un tren de Renfe circula por territorio francés en solitario y compitiendo con la SNCF, con quien rompió la cooperación a finales del año pasado. Según Raül Blanco, presidente de la operadora, es la culminación de "muchos años de esfuerzos" del personal de la compañía y se da cumplimiento a las demandas de una mayor conectividad ferroviaria entre Cataluña y Francia.