Los conductores se revelan contra los nuevos peajes previstos para 2024

Los peajes se han convertido en un tema candente del debate electoral. Pere Navarro, director general de Tráfico (DGT), afirmó ayer, que el año que viene España deberá empezar a implantar los peajes en las autovías, hasta ahora gratuitas. “Lo que sí que les puedo decir es que el año que viene, por imposición de Bruselas, tendremos que poner peajes, nos lo exige Bruselas”.

No obstante, poco después, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, lo desmintió categóricamente. Por lo que Navarro, no tuvo más remedio que recular y pedir disculpas por sus palabras, “no debí pronunciarme sobre un tema que no es competencia de mi dirección general. Ha sido un error hacer unas reflexiones personales sobre una cuestión de la que no dispongo de toda la información”.

Esta medida no ha gustado nada a los conductores que como Miguel, en declaraciones a Cope Catalunya i Andorra, ha mostrado su disconformidad. "No estoy a favor de que vuelven los peajes. Ya pagamos muchos impuestos al Estado que se destinan a las carreteras y autopistas".

En la misma línea, Pol, tampoco encuentra el sentido a restablecer los peajes en las autovías y aboga por impulsar el transporte público como alternativa, "creo que mantener los peajes, aún hoy en día, con la excusa de financiar la vía pública es totalmente injustificable".

Parece muy claro que la noticia no ha caído nada bien entre los conductores, que consideran que la nueva posible medida es totalmente innecesaria.