La distancia entre los partidos y los adolescentes se agranda: el 90% no se fía de los políticos

En plena campaña electoral, proliferan los estudios y encuestas del supuesto comportamiento político, de los diferentes estratos de la sociedad. Por franjas de edad, clase social o géneros, las empresas especializadas desmenuzan inquietudes y votos. Una de las novedades es el trabajo publicado por la ONG EDUCO, dirigido a los que no pueden votar, en una franja adolescente entre los 12 a 17 años, pero ya empiezan a interesarse por el estado de las cosas.

Con una encuesta a 1.000 jóvenes, el resultado es desmoralizador; el 90% señala que no le interesa la política y que no fía de los políticos. Añaden que no hay ninguna propuesta para mejorar sus condiciones. Una desafección total, a pesar de que muchos de los interesados ya están a puertas de poder ejercer su derecho al voto.

Yolanda,16 años, en declaraciones a la Cadena Cope, señala "con mis amigos nunca hablamos de política, pero yo en casa sí que la sigo más. El lunes vi el debate con mi padre, y luego seguí por redes sociales, lo que decía sobre el debate".

La ONG EDUCO, propone a los partidos garantizar el acceso a los comedores escolares, y una ayuda universal de 100 euros por hijo, hasta los 17 años.