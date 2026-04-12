Eddie Revilla, cerrajero: "Llevo muchos años trabajando y estar 24/7 siempre pendiente del teléfono no me afecta"

La escena, cotidiana y reveladora, ha sido compartida por el propio protagonista en su cuenta de Instagram. Un cliente, tras recibir su llave, lanza una pregunta que muchos se hacen sobre ciertos oficios: "¿Cómo les afecta a ustedes los cerrajeros esto de que estén 24/7 siempre pendiente del teléfono para las urgencias en festivos, en Navidades?". La pregunta iba dirigida a Eddie Revilla, un conocido cerrajero que no ha dudado en compartir su perspectiva.

La respuesta de Revilla es tan directa como tranquilizadora, al menos para él. Ha explicado que, personalmente, lo lleva "bastante bien". La clave, según él, es la experiencia acumulada: "Llevo ya muchísimos años trabajando y eso, probablemente, te curte", ha comentado en el vídeo que ha subido a su perfil de Instagram.

Alamy Stock Photo Servicio de cerrajería - cerrajero trabajando con destornillador

El estrés de la guardia permanente

Sin embargo, Eddie Revilla es consciente de que su caso no es la norma en el sector. Él mismo ha reconocido que la exigencia de estar siempre disponible puede pasar factura. "Sí que hay compañeros que dicen que les crea ansiedad, nerviosismo", ha admitido, señalando una realidad que afecta a muchos profesionales que, como él, ofrecen un servicio de urgencia 24/7.

A mí no me afecta nada, nada en absoluto"

A pesar de la presión que supone estar siempre pendiente del teléfono, Revilla se siente afortunado de que no le afecte en su vida personal. "A mí no me afecta nada, nada en absoluto. Pero cuando digo nada es nada. De momento toco madera", ha sentenciado con rotundidad, dejando claro que, en su caso, la vocación y la costumbre le han ganado la partida al estrés.

El valor de la disponibilidad constante

La disponibilidad total es una de las características más exigentes del oficio de cerrajero, pero también una de las que más valor aporta al cliente. Estar disponible a cualquier hora, ya sea de madrugada o en un día festivo, tiene un coste. Algunos profesionales del sector han explicado que no es lo mismo abrir una cerradura un lunes por la mañana que un domingo por la tarde, cuando el precio puede ascender a 150 euros, una cifra que tiene su justificación.

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De hecho, la exclusividad y la inmediatez son factores que determinan unas tarifas que a veces generan polémica. Hay profesionales que defienden estos costes explicando que hay quien cobra "entre 700 y 1.000 euros" por una apertura un domingo a las tres de la mañana, un precio que responde a la complejidad y al sacrificio que implica este nivel de servicio.

Un cerrajero en las redes sociales

Lejos de esconder los detalles de su profesión, Eddie Revilla utiliza sus redes sociales para mostrar el día a día de su trabajo. En su cuenta de Instagram, no solo comparte soluciones a problemas de cerrajería, sino también momentos y reflexiones como esta, que ayudan a entender mejor los sacrificios y particularidades de un oficio indispensable. El propio Revilla ya mostraba en publicaciones anteriores su compromiso con el trabajo, una dedicación que ahora confirma con sus palabras.