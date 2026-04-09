Carolina (28): "El INSS deniega mi incapacidad tras año y medio de baja por las secuelas de una enfermedad que padezco desde los 8 años"

Carolina, una joven de 28 años, ha denunciado públicamente la situación que vive frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y al Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI). A través de un vídeo en su cuenta de TikTok, @caroldodici, que ha alcanzado una notable repercusión, expone su caso tras serle denegada la incapacidad permanente y anulada una segunda baja laboral.

La situación de Carolina se origina por las secuelas de la enfermedad de Perthes, que padece desde los 8 años. En noviembre de 2023 se sometió a una cirugía para implantar una prótesis total de cadera derecha, una intervención que, lejos de solucionar sus problemas, derivó en un nuevo escenario clínico. Palabras como dolor crónico, dismetría, movilidad reducida, lumbalgia y coxalgia se han convertido en parte de su día a día.

Un año y medio de baja y una incapacidad denegada

Tras permanecer año y medio de baja y pasar por un tribunal médico, el INSS ha denegado su solicitud de incapacidad. Carolina asegura que presentó "informes contundentes de los diferentes médicos que llevan mi caso", pero la resolución fue negativa, obligándola a reincorporarse a su puesto de trabajo a pesar de que su estado de salud es "totalmente incompatible" con sus funciones.

redacción médica Imagen de Archivo de un médico en la consulta

Ante esta situación, la joven decidió solicitar una nueva baja, pero el INSS la anuló "alegando que es una baja derivada del mismo procedimiento y por tanto no es válida". Esta decisión la dejó sin derecho a prestación económica y provocó que los días de ausencia fueran considerados como "falta injustificada al trabajo", a pesar de que, según relata, no había sido notificada de ello. Para solucionarlo, tuvo que "gastar todos mis días de vacaciones para cubrir dicha alta".

La vía judicial como única salida

Ya estoy en manos de un abogado laboralista para denunciar este maltrato institucional"

Desesperada, acudió a una oficina del INSS en busca de soluciones para su estado de salud, que describe como "peor que nunca física y emocionalmente". La única respuesta que obtuvo fue que "la única vía que me queda es la judicial y que denuncie". Siguiendo esta indicación, Carolina ha confirmado que "ya estoy en manos de un abogado laboralista para denunciar este maltrato institucional". Son muchos los casos que acaban en los tribunales, pero como explican los expertos, a menudo vale la pena recurrir una decisión del INSS.

Lo que se transmite en este vídeo es solo la punta del iceberg"

Canva Apretón de manos entre un médico y un paciente. Foto de archivo

La joven recalca el enorme peaje que este proceso supone: "Lo que se transmite en este vídeo es solo la punta del iceberg, dado que el desgaste que este proceso conlleva es realmente agotador". Su testimonio se enmarca en un contexto de elevado gasto en prestaciones por parte de la Seguridad Social, lo que tensiona el sistema. Finalmente, envía un mensaje de apoyo a quienes enfrentan situaciones similares: "Un abrazo a todas las personas que sufrís este abandono y maltrato institucional. No dejéis de luchar".

Visibilidad en redes sociales

Detrás de la cuenta de TikTok @caroldodici se encuentra Carol, una creadora de contenido de Barcelona que usa su plataforma para visibilizar la vida con movilidad reducida y promover la accesibilidad. A través de sus vídeos, comparte su día a día, viajes y experiencias con un enfoque positivo, buscando normalizar la discapacidad y derribar barreras sociales, mostrando a menudo los retos de accesibilidad en su ciudad.