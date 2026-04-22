Sant Jordi: la historia real que se esconde tras la leyenda del dragón y la rosa

El periodista e historiador César Alcalá analiza los orígenes y la evolución de esta jornada, desvelando por qué, a pesar de su popularidad, no es la fiesta nacional de Cataluña.

Cada 23 de abril, las calles de Cataluña se llenan de libros y rosas para celebrar Sant Jordi, una de las festividades más queridas y singulares. Sin embargo, tras la imagen romántica del caballero, la princesa y el dragón, se esconde una historia compleja que mezcla un mártir cristiano, leyendas medievales y decisiones políticas y comerciales. El periodista e historiador César Alcalá analiza los orígenes y la evolución de esta jornada, desvelando por qué, a pesar de su popularidad, no es la fiesta nacional de Cataluña.

En el contexto de la persecución contra los cristianos, "él también lo era, lo martirizaron y lo decapitaron en el año 303".

El Sant Jordi histórico: un mártir del Imperio Romano

Lejos de la fantasía, el Sant Jordi real fue una figura histórica. Según Alcalá, se trataba de Jorge, un oficial de la guardia del emperador Diocleciano en el siglo III. En el contexto de la persecución contra los cristianos, "él también lo era, lo martirizaron y lo decapitaron en el año 303". Fue una época, como recuerda el historiador, en la que el catolicismo crecía frente a un Imperio Romano que aún conservaba su poder, y los cristianos "eran los perseguidos en aquel momento".

La ejecución de Jordi, lejos de suprimir su influencia, lo convirtió en un símbolo. Alcalá señala que lo que los romanos no calcularon es que estaban fabricando mártires. "Es que fabricamos mártires", afirma, explicando que esta acción sentó las bases para su veneración posterior. "Después, la tradición queda, y acaba por hacerlo un mártir y hacerlo un santo", añade, un proceso común para muchos de los que fueron martirizados en esa época.

En el contexto de la persecución contra los cristianos, "él también lo era, lo martirizaron y lo decapitaron en el año 303".

"Vivía un dragón que perseguía a todas las doncellas, y él fue la persona voluntaria que se ofreció a matarlo"

La leyenda del dragón y el origen de la rosa

Sobre esta base histórica se construye la famosa leyenda, que en Cataluña tiene su epicentro en Montblanc. Alcalá narra la conocida historia: "Vivía un dragón que perseguía a todas las doncellas, y él fue la persona voluntaria que se ofreció a matarlo". El relato culmina cuando, al clavarle la espada, "curiosamente, en aquel momento, salió una rosa de aquella gota de sangre". Así, la leyenda une en un solo acto el heroísmo de Sant Jordi, que salva a la población, y el símbolo romántico de la rosa.

El historiador subraya que Sant Jordi es un personaje mitológico que "ha traspasado todas las fronteras", y cada cultura ha generado su propia versión. Sin embargo, la tradición de regalar una rosa tiene una fecha y un lugar de origen sorprendentemente concretos. Según Alcalá, comenzó en 1456 en el contexto de los torneos medievales de caballería en Barcelona. "En la Edad Media, siempre se buscaba cortejar a una señora, a la persona que se ama", y en esos torneos se instauró "el hecho de regalar una rosa a la persona amada". Esto significa que la tradición cuenta ya con casi seiscientos años de historia.

Originalmente, fue el patrón "de las órdenes de caballería" y "de las armas"

¿Por qué Sant Jordi no es la Diada de Cataluña?

Con una tradición tan arraigada y de reconocimiento internacional, surge una pregunta clave: ¿por qué Sant Jordi no es la Diada nacional de Cataluña? La respuesta, según Alcalá, es fundamentalmente política. La Diada oficial es el 11 de septiembre, una fecha que conmemora una derrota militar: la caída de Barcelona en 1714 durante la Guerra de Sucesión. "Se ha querido establecer el hecho, sobre todo en momentos determinados", explica, refiriéndose a la mitificación de esta fecha en el siglo XIX por parte del catalanismo.

Mientras el 11 de septiembre se consolidaba como una jornada de reivindicación política, Sant Jordi seguía su propio camino. Originalmente, fue el patrón "de las órdenes de caballería" y "de las armas", pero con el tiempo, su figura se fue asociando a otros valores. Alcalá apunta al "factor marketing" como clave en la configuración moderna de la fiesta, cuando "la mayoría de escritores y la mayoría que escribían libros y tenían muchas ganas de vender libros" impulsaron la faceta cultural de la jornada.

Tenemos un día que regalamos porque estamos enamorados y otro que es la Diada, que es más política"

Esta dualidad ha dado como resultado dos grandes días para Cataluña. Como resume Alcalá: "Tenemos un día que regalamos porque estamos enamorados, compramos libros, y hacemos un dineral, y tenemos otro día que es la Diada, que es más política por un hecho diferencial que hubo". Esta separación funcional ha permitido que ambas celebraciones coexistan sin solaparse.

Finalmente, el historiador aborda una cuestión práctica: el estatus laboral de Sant Jordi. La jornada no es un festivo oficial, sino un "festivo laboral", y Alcalá cree que hay una razón económica poderosa detrás. "Si hoy fuera festivo, y además viernes, la gente haría puente. ¿Qué pasa? Que se pierde toda la venta". Mantener los comercios abiertos asegura el equilibrio entre la celebración popular y el interés comercial, convirtiendo las calles en un hervidero de gente que, aunque sea un día laborable, "se coge algunas horas para pasear por Las Ramblas" y participar de la fiesta del libro y la rosa."