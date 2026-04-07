El reto de un fan del Espanyol: corre en función del marcador del equipo

La pasión por un equipo de fútbol puede llevar a los aficionados a hacer promesas de todo tipo, pero pocas tan exigentes como la de Pedro Jaime, un seguidor del RCD Espanyol cuyo reto se ha hecho viral en las redes sociales. Este runner, conocido en internet como Parkeerun_, ha decidido transformar los resultados de su equipo en una prueba de resistencia personal: corre la cantidad de kilómetros que marca el resultado de cada partido. Tal y como ha explicado en el programa “Herrera en COPE Cataluña”, su método es sencillo y directo, si el Espanyol pierde 1-2, él corre 12 kilómetros; si empata 2-2, la distancia aumenta a 22 kilómetros, una penitencia que cumple a rajatabla sin importar el sabor amargo que deje el marcador.

La idea, según ha relatado al presentador José Miguel Cruz, no es completamente original, sino que se inspiró en una iniciativa similar. “Yo ya conocía el reto porque hay un influencer de La Coruña que empezó a correr los resultados del Deportivo de La Coruña”, ha comentado Pedro. Fue entonces cuando decidió unir sus dos grandes pasiones. “A mí me encanta correr, es mi deporte preferido, y yo quería probarlo con mi equipo, que es el Espanyol”, ha afirmado durante su intervención. Lo que comenzó como un propósito personal para mantenerse activo y ligado al club de sus amores, pronto se convirtió en un fenómeno que ha captado la atención de miles de seguidores.

Un reto de maratonianas consecuencias

El sistema es simple: las cifras del marcador se convierten en la distancia a recorrer. Un ejemplo reciente fue la derrota en casa contra el Getafe por 1-2, que se tradujo en una carrera de 12 kilómetros. Otro caso fue el empate 2-2 contra el Celta, que le supuso a Pedro una media maratón de 22 kilómetros. Sin embargo, la exigencia del reto ha escalado a niveles mucho más altos, llevándole a completar distancias propias de un maratón profesional. La visita al Wanda Metropolitano, que se saldó con un 4-2 en contra, le obligó a enfrentarse a una durísima prueba de 42 kilómetros, una distancia que pone a prueba a cualquier corredor experimentado.

Corro en función del resultado"

El compromiso de Pedro con su reto es total, tal y como él mismo resume de forma contundente: “Corro en función del resultado”. Esta disciplina le ha llevado a vivir situaciones límite, especialmente cuando la mala racha del equipo se combina con el éxito de su perfil en redes sociales. Para añadir más leña al fuego, Pedro lanzó un desafío adicional a su creciente comunidad de seguidores en Instagram y TikTok: si alcanzaba los 1.000 seguidores, duplicaría los kilómetros de la siguiente carrera. La respuesta de la gente fue inmediata y arrolladora. “Llegué en nada, yo pensaba que la gente pasaría de todo y resulta que no, fue muy bestia”, ha reconocido.

El castigo autoimpuesto se hizo realidad poco después, tras una derrota del Espanyol por 2-1 contra el Mallorca. El resultado, que normalmente habría supuesto una carrera de 21 kilómetros, se convirtió en otra maratón. “Tocaba correr 21 kilómetros, y como había llegado a los 1.000 seguidores, hice el doble, otra maratón”, ha explicado, dejando claro que su palabra es ley. Este nivel de compromiso ha generado una gran expectación en torno a su figura, con aficionados que siguen tanto el rendimiento del equipo como las palizas que se da su seguidor más fiel.

Correr por obligación y no por celebración

Lo que diferencia el reto de Pedro es la dualidad emocional que conlleva. Mientras una victoria sería el escenario ideal para calzarse las zapatillas, la realidad es que sus mayores esfuerzos han llegado tras una derrota, lo que convierte la carrera en una especie de penitencia. “La verdad es que fastidia mucho, porque ya sobran los motivos para estar enfadado cuando el Espanyol pierde, como para encima tener que pegarte una paliza corriendo”, ha admitido. En lo que va de 2024, la suerte no ha acompañado al equipo, lo que le ha impedido celebrar victorias corriendo. “En este 2024, no hemos ganado un partido”, se lamentaba.

Esperemos que la próxima maratón sea por una victoria 4-2"

El anhelo de Pedro, y el de todos los aficionados pericos que le siguen, es que la situación se revierta. El sueño no es dejar de correr, sino que las largas distancias sean fruto de la alegría y no del castigo. “Esperemos que la próxima maratón sea por una victoria 4-2”, ha declarado, un sentimiento que refleja la esperanza de celebrar un triunfo abultado. De cara al futuro, Pedro ya ha confirmado que piensa “seguir con el reto la temporada que viene”, ya que es algo que le “gusta mucho” y le ayuda a nivel personal a acumular una gran cantidad de kilómetros. Aunque no descarta introducir nuevas variables, como recompensar las victorias fuera de casa, de momento se mantiene fiel a su promesa original, esperando que el Espanyol le dé motivos para correr de felicidad.