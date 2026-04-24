El plan contra la multireincidencia da sus frutos: las sentencias crecen un 60% en Barcelona

Así lo ha explicado el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en un acto junto al president de la Generalitat, Salvador Illa

El plan de choque contra la multireincidencia, puesto en marcha en marzo de 2025, ha logrado que las sentencias por estos delitos crezcan un 60% en Barcelona durante el último año. Así lo ha explicado el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en un acto junto al president de la Generalitat, Salvador Illa, donde ambos gobiernos han certificado la eficacia de la iniciativa. “Estamos en vías de poder decir que hemos podido paliar un problema que tenía Barcelona y su cinturón metropolitano”, ha apuntado Bolaños, mientras que Illa ha afirmado que Catalunya “va por el buen camino” y que “la multireincidència está bajando”.

El president Salvador Illa ha destacado el esfuerzo policial, que se ha traducido en una caída de los delitos del 40% en los dos primeros meses del año.

Cae la actividad delictiva

El president Salvador Illa ha destacado el esfuerzo policial, que se ha traducido en una caída de los delitos del 40% en los dos primeros meses del año. En este periodo, los delitos en el ámbito físico han bajado un 8% y los digitales un 2,9%, lo que “ha supuesto 9.000 delitos menos”. Illa ha insistido en su mensaje de que “la multireincidencia no surt a compte ni a Catalunya ni a la resta d’Espanya” y ha remarcado que “Catalunya es hoy más segura”.

La multireincidència no surt a compte ni a Catalunya ni a la resta d’Espanya”

Por su parte, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha celebrado que el plan Kanpai ha permitido reducir la actividad de los delincuentes activos un 40% en términos generales. En los 14 dispositivos Kanpai desplegados, se han identificado a 32.000 personas y se han practicado 680 detenciones que acumulaban 61.658 antecedentes. Además, el plan Kanpai Pista ha supuesto una reducción del 37% de la actividad delictiva en las principales carreteras y autopistas.

Según Parlon, las cifras evidencian un “cambio de tendencia” que acerca los datos a los niveles más bajos de la postpandemia, con un recorte de los hurtos del 6,34% y de los delitos en el aeropuerto del 60%. La consellera también ha destacado que se ha duplicado el número de identificaciones por tenencia de armas blancas y que los decomisos han crecido un 26%.

Más sentencias y juicios más rápidos

El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha admitido que antes del plan existía un “cuello de botella” en los juzgados. Gracias a las medidas aplicadas, los plazos se han agilizado notablemente: los juicios rápidos han pasado de tardar 18 meses a 13, mientras que los juicios por delitos leves inmediatos se han reducido de 8,8 meses a solo 2,2.

Este aumento de la eficiencia judicial se ha traducido en un incremento del 60% de las sentencias por multireincidencia en Barcelona. El ministro Bolaños ha detallado que en 2025 se dictaron 3.580 sentencias de juicios rápidos, 1.380 más que en 2024, y las sentencias por delitos leves aumentaron un 39%. “Volem fer política eficaç en matèria de seguretat per garantir la convivència i allunyar-nos de discursos i eslògans fàcils i estèrils”, ha remarcado el titular de Justicia.

Volem fer política eficaç en matèria de seguretat per garantir la convivència i allunyar-nos de discursos i eslògans fàcils i estèrils”

Refuerzo de la judicatura

Para consolidar estos resultados, Félix Bolaños ha recordado el acuerdo para ampliar la plantilla de jueces, que permitirá a Catalunya sumar 91 este 2026 y 90 en 2027. Además, ha anunciado la creación de 200 nuevas plazas de fiscales en toda España, asegurando que Catalunya “quedará muy bien parada”. En este sentido, el conseller Espadaler ha expresado el deseo del Govern de recibir 35 de estas plazas.

Finalmente, el ministro ha hecho referencia a las recientes reformas del Código Penal para endurecer delitos como los hurtos y los robos de dispositivos electrónicos. Al acto han asistido los principales mandos de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, Guardia Civil y Policía Nacional, así como representantes de la Fiscalía.