La Generalitat despliega policías de paisano en los institutos más conflictivos de Cataluña: ¿solución o fracaso de sistema?

La Generalitat de Cataluña ha puesto en marcha un plan piloto para destinar agentes de paisano de los Mossos d'Esquadra a los institutos más conflictivos de la comunidad.

La Generalitat de Cataluña ha puesto en marcha un plan piloto para destinar agentes de paisano de los Mossos d'Esquadra a los institutos más conflictivos de la comunidad. La iniciativa, concebida como una herramienta para atajar la creciente violencia en las aulas, ha desatado una fuerte controversia y ha puesto de manifiesto las posturas enfrentadas entre los sindicatos de profesores y los cuerpos de seguridad. Mientras el Govern y los Mossos defienden la medida como una labor de mediación y prevención, el profesorado la considera un parche que no aborda el problema de fondo: su desprotección y la falta de autoridad en los centros.

Andreu Navarra, del sindicato de profesores de secundaria ASPEPC, quien ha calificado la medida de "espectacular" pero ineficaz.

'El sistema hace aguas': los docentes rechazan el plan

La voz más crítica contra este plan ha sido la de Andreu Navarra, del sindicato de profesores de secundaria ASPEPC, quien ha calificado la medida de "espectacular" pero ineficaz. En una entrevista en “Herrera en COPE Cataluña”, Navarra ha asegurado que la presencia policial "no responde a la realidad del sistema educativo". Según él, el verdadero problema es que "ni los equipos directivos ni la Generalitat dan la cara por el docente", una situación que ha generado un clima de indefensión y desamparo. Los profesores, denuncia, se sienten abandonados a su suerte frente a las agresiones.

A veces se culpa al mismo docente de haber sido agredido"

Navarra ha descrito un panorama desolador, marcado por una "ley del silencio" donde los docentes tienen miedo a denunciar por temor a represalias. "A veces se culpa al mismo docente de haber sido agredido", ha lamentado. Ha recordado que la ley obliga al Departament d'Educació a personarse en los casos penales para proteger al profesorado, pero esta obligación se incumple sistemáticamente. En su lugar, se dan situaciones esperpénticas como la apertura de un expediente a un profesor por separar a dos alumnos en una pelea o la obligación de un docente agredido de "convivir en el aula con el niño que continúa campando a sus anchas".

Para el sindicato ASPEPC, la solución no pasa por enviar policías a los centros, sino por devolver la autoridad al profesor y cumplir las leyes y las normativas de convivencia. "El sistema hace aguas", ha sentenciado Navarra, insistiendo en que la raíz del problema es la desprotección y la revictimización del profesorado. "La solución, como siempre, es la solución democrática: que si una persona comete una agresión o no deja vivir a los demás, haya consecuencias jurídicas", ha concluido.

Viudes ha aclarado que la presencia policial en los centros educativos no es nueva, ya que las Oficinas de Relaciones con la Comunidad ya realizan charlas y mantienen un contacto regular con las escuelas.

Los Mossos apuestan por la 'mediación y prevención'

Desde el sindicato de Mossos d'Esquadra SAP-ME, la portavoz Imma Viudes ha ofrecido una perspectiva diferente. Viudes ha aclarado que la presencia policial en los centros educativos no es nueva, ya que las Oficinas de Relaciones con la Comunidad ya realizan charlas y mantienen un contacto regular con las escuelas. Este plan piloto, ha explicado, busca reforzar esa labor y actuar como una "figura de mediación" en los institutos con mayores índices de conflictividad. El objetivo es claro: "actuar antes para evitar que los conflictos vayan a más".

la presencia policial en los centros educativos no es nueva, ya que las Oficinas de Relaciones con la Comunidad ya realizan charlas y mantienen un contacto regular con las escuelas.

Viudes ha subrayado el carácter preventivo de la medida, en contraposición a un enfoque reactivo. "No actuamos de forma reactiva, sino preventiva", ha afirmado. La idea es que este agente especializado trabaje de manera coordinada con la comunidad educativa para gestionar problemas que "a veces desbordan el día a día de los centros". Para ello, considera fundamental realizar un diagnóstico previo de las "necesidades reales" de cada instituto y acompañar a los docentes y alumnos en la mejoría de la convivencia.

La autoridad del profesor, clave de la solución

Pese a los argumentos de los Mossos, el sindicato de profesores insiste en que el foco está mal puesto. Andreu Navarra ha reiterado que la situación en la educación catalana es "muy extrema", con agresiones verbales constantes, agresiones en primaria y una carencia de personal que agrava la situación. "No podemos enseñar", ha afirmado, porque los docentes están "constantemente hostilizados y ninguneados por la Generalitat". La presencia de un policía, en este contexto, se ve como una medida cosmética que no resuelve la desprotección sistémica que sufre el colectivo.

El debate deja sobre la mesa dos modelos opuestos para atajar la violencia en las aulas. Por un lado, el de los docentes, que reclaman que se cumpla la ley, se les devuelva la autoridad y se les proteja de forma efectiva frente a las agresiones. Por otro, el de la Administración, que opta por introducir una nueva figura de mediación policial. Mientras tanto, la conflictividad en los centros educativos de Cataluña sigue siendo un problema de primer orden que exige soluciones urgentes y eficaces.