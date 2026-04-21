Garbo, el espía catalán que engaña a Hitler y cambia el curso de la Segunda Guerra Mundial

El historiador Òscar Uceda, de la Associació d'Historiadors de Catalunya Antoni de Capmany, ha desgranado en el programa 'Herrera en COPE Cataluña' la fascinante historia de Joan Pujol García

El historiador Òscar Uceda, de la Associació d'Historiadors de Catalunya Antoni de Capmany, ha desgranado en el programa 'Herrera en COPE Cataluña' la fascinante historia de Joan Pujol García, un barcelonés que se convirtió en una pieza clave para la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Conocido con el nombre en clave de 'Garbo', este agente doble logró engañar al alto mando nazi sobre el Desembarco de Normandía, una operación que movilizó a más de 150.000 soldados el 6 de junio de 1944 y que cambió el curso de la historia. Su astucia hizo que los alemanes mantuvieran sus mejores tropas esperando una invasión ficticia en Calais, a cientos de kilómetros del verdadero campo de batalla.

Nacido en Barcelona en el seno de una familia acomodada, Joan Pujol vivió la Guerra Civil con una profunda decepción hacia los extremismos.

De la decepción al espionaje

Nacido en Barcelona en el seno de una familia acomodada, Joan Pujol vivió la Guerra Civil con una profunda decepción hacia los extremismos. Según relata Uceda, quedó tan desencantado "tan de la extrema derecha como de la extrema izquierda" que, al estallar la Segunda Guerra Mundial, decidió que debía contribuir a la causa aliada. Su objetivo no era ayudar a los alemanes, sino a los ingleses, una determinación que lo llevaría por un camino tan insospechado como peligroso.

Con esta convicción, se presentó en la embajada británica en Madrid para ofrecer sus servicios como espía, pero fue rechazado. Lejos de rendirse, Pujol ideó un plan audaz: si no podía unirse a los británicos directamente, lo haría a través de los alemanes. Se dirigió a la embajada alemana y, para su sorpresa, su perfil fue aceptado. Así comenzó su carrera como supuesto espía nazi, con la intención oculta de convertirse en un agente doble para el bando que realmente apoyaba.

Destinado a Lisboa, Pujol comenzó a construir su elaborada red de engaños. Desde la capital portuguesa, hizo creer al servicio secreto de la Alemania nazi, la Abwehr, que se encontraba en Londres. Se inventó toda una red de espías ficticios y empezó a enviar informes basados en su imaginación y en la información que recopilaba de guías y noticias. Su habilidad para crear relatos creíbles fue tal que los alemanes confiaron plenamente en él, convencidos de que tenían un agente de primer nivel en el corazón de Inglaterra.

Garbo, el 'mejor actor' del MI5

El trabajo de Pujol no pasó desapercibido para el contraespionaje británico. En 1942, el MI5, que ya seguía sus pasos, se dio cuenta de que se había infiltrado con éxito en las filas alemanas y lo reclutó. Fue entonces cuando se trasladó por fin a Inglaterra y recibió el nombre en clave de 'Garbo', un apodo que, según Uceda, le fue otorgado por el MI5 porque lo consideraban "el mejor actor del mundo".

El desembarcamiento en Normandía era de mentira, y que el real sería en Calais"

Ya bajo la dirección británica, Garbo expandió su red fantasma hasta contar con 27 agentes inventados. Su misión culminante fue la 'Operación Fortitude', una sofisticada campaña de desinformación para convencer a los alemanes de que el desembarco aliado tendría lugar en el paso de Calais, la zona más cercana a la costa inglesa. Durante dos años, Garbo y su red virtual enviaron cientos de mensajes preparados por el MI5, mezclando medias verdades con información que llegaba deliberadamente tarde para reforzar su credibilidad. El mensaje central era claro: "el desembarcamiento en Normandía era de mentira, y que el real sería en Calais".

Héroe para dos bandos y una huida de película

El engaño fue un éxito rotundo y tuvo consecuencias históricas. Mientras las tropas aliadas desembarcaban en Normandía, los alemanes mantuvieron sus divisiones Panzer inmovilizadas esperando un ataque que nunca llegó. La contribución de Pujol fue tan decisiva que en 1944 recibió la Cruz de Hierro alemana por sus supuestos servicios y, poco después, fue nombrado Miembro de la Orden del Imperio Británico por su papel en la victoria aliada.

Es una de las pocas personas que, con una misma guerra, tiene las mejores medallas de los dos bandos"

Este hecho lo convierte, como destaca el historiador, en una figura única: "Es una de las pocas personas que, con una misma guerra, tiene las mejores medallas de los dos bandos". Además del reconocimiento, Pujol cobraba del servicio secreto alemán por los servicios de sus 24 agentes inexistentes, lo que le reportó una considerable suma de dinero. Tras la guerra, y ante el temor a represalias por parte de los nazis que se sintieron engañados, el MI5 le ayudó a fingir su propia muerte en 1949.

Pujol se trasladó a Venezuela, donde rehízo su vida en el anonimato, regentando una librería. Su familia en Barcelona, incluida su primera mujer, lo dio por muerto. No fue hasta 1984 cuando el escritor e historiador británico Nigel West lo encontró tras una larga investigación. Su redescubrimiento causó un gran revuelo y le permitió regresar a Europa para visitar las playas de Normandía en el 40 aniversario del desembarco y recibir el homenaje que merecía. Finalmente, Joan Pujol García falleció en Caracas en 1988, dejando tras de sí una de las historias de espionaje más extraordinarias y decisivas de la historia contemporánea.