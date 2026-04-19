Controlado el incendio vegetal que ha obligado a desalojar el castillo de Montjuïc

El incendio se ha originado en torno a las primeras horas de la tarde en la montaña de Montjuïc y ha provocado una importante movilización de los servicios de emergencia. Varias dotaciones de los Bomberos de Barcelona se han desplazado hasta la zona para intentar sofocar el fuego, que afecta a vegetación y matorrales en un área escarpada.

Como medida preventiva, se ha procedido al desalojo del castillo de Montjuïc y a la interrupción del teleférico, una decisión adoptada debido a la proximidad del incendio y a las dificultades de acceso al terreno afectado. El humo generado ha sido visible desde distintos puntos de la ciudad de Barcelona.

Zona de difícil acceso y apoyo aéreo

Los bomberos han explicado que el incendio se ha declarado en una zona complicada para las labores de extinción, lo que ha hecho necesario el uso de medios adicionales y apoyo aéreo. Aunque no se han registrado heridos, la prioridad de los equipos de emergencia es contener las llamas lo antes posible y evitar su propagación.

El fuego queda bajo control

Tras varias horas de intervención, los Bomberos de Barcelona consiguieron finalmente controlar el incendio, evitando su avance en la ladera afectada. El operativo se mantuvo activo hasta asegurar la estabilidad del perímetro y reducir cualquier riesgo de reactivación.