La educación catalana se asoma a nuevas huelgas por un acuerdo que los profesores tachan de “estafa”: "Habrá movilizaciones para Sant Jordi y mucho más"

El conflicto en la educación catalana parece lejos de resolverse y se encamina hacia un nuevo ciclo de movilizaciones. El sindicato mayoritario, Professors de Secundària (ASPEPC), ha anunciado nuevas protestas al considerar que el acuerdo firmado por el Departament d'Educació con los sindicatos UGT y CCOO es insuficiente y no representa a la mayoría del profesorado. Andreu Navarra, portavoz de ASPEPC, ha calificado la situación de kafkiana en una entrevista en el programa “Herrera en COPE Cataluña”, donde ha acusado al Govern de impulsar un pacto “lleno de mentiras y manipulaciones” que no aborda los problemas reales de las aulas.

ACN Los profesores en huelga cortan las entradas en Montblanc (Conca de Barbarà)

Un acuerdo “lleno de mentiras”

Navarra ha desmentido los principales puntos del acuerdo que ha presentado la Generalitat. Según el portavoz, la anunciada subida salarial del 8% no es inmediata, sino que se trata de un “aumento pacífico y progresivo en cuatro años”, algo que ha calificado de “absolutamente minso”. Del mismo modo, ha criticado que la reducción de ratios se plantea de una “manera absolutamente inconcreta”. “Es una provocación”, ha sentenciado Navarra sobre un documento que, según denuncia, se ha enviado a las familias sin su consentimiento.

Creemos que esta inclusiva es una estafa"

El modelo de escuela inclusiva es otro de los grandes puntos de fricción. Desde ASPEPC sostienen que el planteamiento actual es una “estafa” que está dejando en la estacada al alumnado más vulnerable. “Creemos que esta inclusiva es una estafa”, ha afirmado Navarra, quien defiende que no se oponen a la inclusión, sino al modelo actual. Según el portavoz sindical, se está forzando la integración de ciertos alumnos con resultados perjudiciales para todos, tanto para el “alumnado vulnerable, que no puede recibir el apoyo que necesita”, como para el resto de compañeros.

Frente a un “sentido burocrático” de la integración, Navarra reivindica un “sentido humanitario” y el valor de las escuelas de educación especial para ciertos perfiles de alumnado. “Hay familias que se desesperan viendo que la escolarización de sus hijos, lejos de ayudarles, es un caos”, ha añadido. El sindicato lamenta que el acuerdo tampoco incluya ninguna referencia a un plan de choque para hacer frente a las agresiones a docentes, un problema que sigue creciendo en los centros.

Personal docente y laboral protestando con el corte de algunas de las principales carreteras

El fracaso del modelo pedagógico

El portavoz de ASPEPC ha sido muy crítico con el rumbo pedagógico del sistema, que, en su opinión, responde a los intereses de “lobbies privados” y a una “ingeniería social con un sentido ultracapitalista”. Navarra ha denunciado el arrinconamiento de los contenidos científicos y humanísticos, lo que degrada la educación y fomenta una “sociedad más extremista”. Además, ha señalado graves carencias en el currículum, como que alumnos de bachillerato técnico-científico lleguen a la universidad “sin haber hecho nunca ecuaciones, álgebra, estadística ni derivadas”, lo que les incapacita para estudios superiores como la programación.

O se da clase o se hacen contenidos digitales y programación, las dos cosas a la vez no se pueden hacer"

A estas críticas se suman problemas estructurales que afectan directamente al profesorado, como la falta de una carrera profesional en Cataluña. “Un profesor de La Rioja, gallego o andaluz tiene acceso a cátedras, que es la promoción profesional y un aumento de sueldo, y los catalanes no, por sistema”, ha lamentado. Otra de las grandes quejas es la excesiva burocracia que ahoga a los docentes. “O se da clase o se hacen contenidos digitales y programación, las dos cosas a la vez no se pueden hacer”. Es como si durante esta entrevista “yo estuviera obligado a llevar un chat o a hacer unos excels”, ha ejemplificado.

Nuevas movilizaciones a la vista

Ante esta “sordera” y las “provocaciones” del Departament, ASPEPC ha llamado a la movilización. La primera cita será una jornada de huelga el día de Sant Jordi, el 23 de abril, bajo el lema “Por la calidad educativa”. El objetivo, explican, es dignificar las aulas y el magisterio, siguiendo el espíritu de las misiones pedagógicas de la República para combatir el analfabetismo funcional. Pero la amenaza no termina ahí. El sindicato planea una semana entera de huelga, similar a la que ya se vivió en marzo, para “obligar al departamento a negociar seriamente”. “No podemos dejar que la sociedad se degrade, es un mandato ético”, ha concluido Navarra.