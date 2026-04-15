El curioso origen del insulto 'zangolotino' y la primera 'foto finish' de la historia

Alfred López , ha vuelto a sumergirse en los orígenes del lenguaje y la historia para explicar de dónde provienen expresiones y herramientas que forman parte de nuestro imaginario colectivo.

El divulgador y experto en curiosidades, Alfred López, ha vuelto a sumergirse en los orígenes del lenguaje y la historia para explicar de dónde provienen expresiones y herramientas que forman parte de nuestro imaginario colectivo. En esta ocasión, ha desvelado el significado de un término casi en desuso, 'zangolotino', y la sorprendente antigüedad de un avance tecnológico clave en el mundo del deporte: la 'foto finish'. Ambos relatos demuestran cómo las palabras y los inventos viajan a través del tiempo, adaptándose y cambiando su significado.

llamar a alguien 'zangolotino' puede sonar incluso afectuoso, una palabra 'viejuna' que usaría una abuela con su nieto.

‘Zangolotino’: de ofensa a término cariñoso

Hoy en día, llamar a alguien 'zangolotino' puede sonar incluso afectuoso, una palabra 'viejuna' que usaría una abuela con su nieto. Sin embargo, como ha explicado López, su origen es el de un insulto en toda regla. Hace siglos, el término se empleaba para describir a 'jóvenes que se comportaban de manera infantil, inmadura o impropia de su edad'. El experto señala que se usaba en frases admonitorias del tipo: 'Pórtate como un hombre, no seas un zangolotino', para exigir un comportamiento más adulto y sereno. O como se ha ejemplificado en la conversación, con un simple "Eres un zangolotino".

La etimología de la palabra es puramente sonora. 'Zangolotino' procede del verbo 'zangolotear', que a su vez nace de la onomatopeya 'zank', un vocablo que imita el sonido de un 'balanceo o un movimiento continuo y brusco'. Según López, 'zangolotear' se refería a la 'acción de mover algo de forma repetida y agitada'. El Diccionario de autoridades de 1739 ya recogió el verbo con esta definición tan gráfica: "mover ridícula y violentamente alguna cosa". De esa idea de agitación sin control surgió el adjetivo para calificar a las personas.

La oficialización del término fue un proceso lento, reflejo de su arraigo en la transmisión oral. Aunque el verbo ya aparecía documentado en 1739, el sustantivo 'zangolotino' para designar a una persona no fue incluido por la Real Academia Española en su diccionario hasta casi un siglo y medio más tarde, en el año 1884. Durante ese tiempo, también convivió con otras formas similares como 'zangotear' o 'zangoteo', que finalmente cayeron en desuso.

Alfred López ha desmontado la creencia generalizada de que la 'foto finish' es un invento de la era digital o, como mucho, de 'hace cuatro días'.

La ‘foto finish’, una revolución de 1912

Cambiando de tercio, Alfred López ha desmontado la creencia generalizada de que la 'foto finish' es un invento de la era digital o, como mucho, de 'hace cuatro días'. Para sorpresa de muchos, su origen se remonta a hace más de un siglo. La primera vez que se utilizó esta tecnología fue en los Juegos Olímpicos de Estocolmo de 1912, donde se instaló para resolver con precisión una llegada muy ajustada y evitar polémicas. Como ha sentenciado el propio divulgador: "Ya hace más de un siglo".

El verdadero protagonismo de la 'foto finish' llegaría veinte años después, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1932. En la final de la prueba reina del atletismo, los 100 metros lisos, la imagen fue indispensable para declarar un ganador. Gracias a ella, se pudo determinar que el estadounidense Eddy Tolan había cruzado la meta con un escasísimo margen por delante de su compatriota Rusch McCarthel. Aquel momento la consagró como una herramienta fija en todas las grandes competiciones.

Desde entonces, la fotografía en la línea de meta se convirtió en un elemento 'esencial en el deporte' para 'fijar con precisión el orden de llegada' y evitar discusiones. López ha puesto en perspectiva lo que suponía esta tecnología en sus inicios, muy lejos de la inmediatez actual. En aquel entonces, todo era analógico: "había que revelar las placas fotográficas" y el veredicto podía tardar varios días en llegar. Una auténtica revolución para su tiempo que hoy, con los sistemas digitales, nos parece algo instantáneo.