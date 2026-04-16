Los conductores extranjeros no pagan las multas de tráfico impuestas en Cataluña: "Resulta más caro obligarles a través de su hacienda pública"

Más de un tercio de las multas impuestas por el Servei Català de Trànsit (SCT) entre 2023 y 2025 no se han pagado de forma voluntaria. Según datos facilitados por el propio organismo, de los 4.366.260 expedientes sancionadores abiertos en este período, 2.779.081 se abonaron en el plazo ordinario, lo que significa que el 36,4% de los conductores no ha liquidado el importe correspondiente. Cuando esto ocurre, explica el director de Trànsit, Ramon Lamiel, los expedientes pasan a la vía ejecutiva, y es la Agència Tributària de Catalunya (ATC) quien asume la gestión de los cobros.

A fecha del mes pasado, el 43,2% de las sanciones de 2025 todavía estaban pendientes de pago

Solo el año pasado, Trànsit registró un total de 1,46 millones de expedientes, un 8,1% más que en 2024, aunque un 4,7% menos que en 2023. A fecha del mes pasado, el 43,2% de las sanciones de 2025 todavía estaban pendientes de pago, un porcentaje superior al de años anteriores debido a la proximidad de la fecha. En comparación, las multas impagadas de 2024 representan un 36,1% y las de 2023 un 30% del total de cada año.

El mapa de los impagos en Cataluña

El porcentaje de impagos varía considerablemente por demarcaciones. Las comarcas del Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre lideran la clasificación, con un 41,1% de multas que no se pagan voluntariamente en los últimos tres años, superando el medio millón de expedientes. En las comarcas de Barcelona, el 37% de los infractores no ha liquidado sus sanciones, lo que se traduce en 1,3 millones de conductores afectados.

Por debajo de la media catalana se sitúa Girona, con un 34,3% de impagos. La demarcación con mejor comportamiento es Lleida, donde el porcentaje de impago es del 29,6%, lo que significa que siete de cada diez multados en las comarcas de Ponent pagan sus sanciones. A pesar de ello, las comarcas barcelonesas acumulan casi tantas sanciones como Girona, Lleida y Tarragona juntas.

Los conductores extranjeros, los que menos pagan

La situación es especialmente llamativa en el caso de los conductores con domicilio en el extranjero. Aunque nueve de cada diez multas se imponen a residentes en España, el porcentaje de impago entre los foráneos es mucho mayor. De las 426.030 sanciones a conductores extranjeros entre 2023 y 2025, un 58,3% no han sido abonadas, cifra que contrasta con el 34% de los residentes. La cifra de impago en 2025 para los no residentes se eleva hasta el 63,8%

Necesita toda una serie de trámites que son caros y que no son fáciles"

Para hacer frente a esta situación, Lamiel explica que cuentan con un sistema de cobro a través de una empresa externa que "envía la multa a los titulares de los vehículos en su idioma" y, en ocasiones, desde el propio país de residencia del infractor. Según el director de Trànsit, "esto hace que la persona que recibe la multa se sienta un poco más interpelada", permitiendo recuperar un "importe destacable" de unas sanciones que, de otro modo, "se podrían dar por perdidas".

A diferencia de los residentes, en el caso de los infractores con domicilio en el extranjero no se recurre a la vía ejecutiva. El motivo, según Lamiel, es que contactar con las haciendas de cada país "necesita toda una serie de trámites que son caros y que no son fáciles".