Un bar de Barcelona revoluciona el mercado con el precio de su café: "lo rebajé"

Debido a la inflación, el precio de una bebida tan popular como es el café, ha ido incrementando. De hecho en Barcelona hace tiempo que es imposible comprar un café por menos de 1€.

Aunque este aspecto puede ser negativo, algunos han decidido reinventarse, como ha sido el caso del bar Hinojosa, en Santa Coloma de Gramanet, que vende el café a 50 céntimos desde hace años. En Herrera en COPE Cataluña y Andorra hemos hablado con el propietario del bar, Juan Mesa.

Juan explica que decidió rebajar el precio del café porque "prefiero tener clientela y como lo que más bebe la gente es café, lo rebajé". Y es que estos precios, han permitido que el bar Hinojosa siga abierto después de la crisis que sufrió la restauración con la pandemia.

No solamente es el café solo el que venden a 50 cémtimos, también el café con leche y el cortado. Además, vende mini bocadillos y cerveza a 1,2€. No obstante, al medidía no hacen comidas ya que como comenta Juan, no les da tiempo a hacerlas.

Surtido de tapas del bar Hinojosa.





Juan apunta que "tomamos esta decisión porque no teníamos faena". Con este motivo decidieron rebajar el precio de la bebida que más consumían sus clientes. Asimismo, han conseguido más clientela ya que la gente ha ido corriendo de la voz de que hay un bar que vende café a bajo precio.

El Bar Hinojosa no solo es popular por el café a 50 céntimos, sino que además es conocido por su tortilla de patatas, hecha por Juan, el mismo dueño del bar. Apunta que "hago 5 tortillas al día como mínimo". Por lo que hace al café "vendo unos 2'5kg o 3".

Mini bocadillo de queso.





Juan explica que desde las 8 a las 11 de la mañana hace unos 80 bocadillos y se le acaban antes de media mañana. Con este motivo, asegura que no va a cambiar los precios "pienso dejarlo como está" porque así le funciona bien el negocio.

