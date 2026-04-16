Así será el futuro de la calle Pelai: más aceras, zonas verdes y menos coches

Los comerciantes del carrer de Pelai de Barcelona han alzado la voz. Reclaman una transformación integral de esta arteria comercial clave en el centro de la ciudad para convertirla en un moderno y amable bulevar. Agrupados en una asociación que ya congrega a una cuarentena de comercios, hoteles y otros negocios de la zona, los empresarios han lanzado la campaña “És l’hora de Pelai” para instar al Ayuntamiento de Barcelona a que impulse una reurbanización ambiciosa. El objetivo es claro: equiparar la calle a otras vías estratégicas que han sido recientemente reformadas, como la Via Laietana o la Rambla, y dejar atrás décadas de abandono.

Un proyecto para el peatón y el comercio

La propuesta de los comerciantes detalla una visión de futuro para Pelai centrada en las personas. El proyecto contempla la creación de una plataforma única que elimine las barreras arquitectónicas, acompañada de una considerable ampliación de las aceras para favorecer el paseo. Además, se proyecta la inclusión de zonas verdes y espacios de estada que inviten a los ciudadanos a disfrutar de la calle, no solo a transitar por ella. Esta transformación se completaría con una reducción del tráfico rodado, pacificando el entorno y mejorando la calidad del aire. Con estas medidas, los empresarios buscan no solo mejorar el confort urbano de residentes y visitantes, sino también reforzar el papel estratégico de Pelai dentro del gran eix comercial del centre de Barcelona.

Basta de ser una calle de paso

La reivindicación del colectivo de comerciantes no es un capricho, sino una respuesta a años de carencias. Según denuncian, la calle Pelai arrastra deficiencias estructurales que se han vuelto insostenibles. Problemas en el pavimento, una iluminación deficiente y una ordenación de la movilidad caótica son algunos de los puntos críticos que señalan. Los empresarios consideran que la vía no puede seguir siendo percibida simplemente como un “simple espacio de paso desordenado”, una zona de transición entre otros puntos neurálgicos de la ciudad sin identidad propia. La campaña “És l’hora de Pelai” busca precisamente revertir esa imagen y dotar a la calle de la dignidad y funcionalidad que corresponde a su ubicación.

No puede continuar siendo percibido como un simple espacio de paso desordenado"

ACN Calle Pelai

La iniciativa ha encontrado una primera acogida positiva en el consistorio. El Ayuntamiento de Barcelona ha recogido la propuesta lanzada por los comerciantes y ha mostrado su disposición a estudiarla. En este sentido, el concejal del distrito de Ciutat Vella, Albert Batlle, se ha mostrado públicamente favorable a “repensar el futuro del carrer”. Batlle ha ido más allá, apuntando que esta actuación urbanística tiene el potencial para convertirse en una de las grandes obras del próximo mandato, lo que abre una puerta de esperanza para los impulsores de la campaña. Esta declaración de intenciones es el primer paso para que la maquinaria municipal comience a trabajar en un proyecto concreto.

La pieza final de la gran transformación del centro

La posible reforma de la calle Pelai se enmarca en un contexto más amplio de transformación urbanística del centro de Barcelona. Tras las intervenciones en la Rambla y la Via Laietana, la renovación de Pelai se plantea como la última pieza para completar el puzle de la modernización de esta zona clave de la ciudad. El proyecto definitivo deberá encontrar un delicado equilibrio entre la actividad comercial, la movilidad sostenible y la calidad del espacio público. El objetivo final es consolidar un centro urbano más cohesionado, atractivo y funcional, donde los ejes comerciales como Pelai puedan desarrollar todo su potencial económico y social en un entorno pensado para el siglo XXI.